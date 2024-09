Kolejna niespodzianka w Pucharze Polski! Klub z Ekstraklasy odpadł z drugoligowcem

Lechia Gdańsk bez awansu do kolejnej fazy Pucharu Polski. Przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy przegrał z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, klubem z drugiej ligi.

Lechia wyszła na prowadzenie w 50. minucie, a wynik otworzył Louis D'Arrigo. Jak się okazało, to nie wystarczyło do awansu. W doliczonym czasie do remisu doprowadził Karol Noiszewski.

Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, więc do wyłonienia drużyny, która awansuje do 1/16 finału, konieczne było rozegranie serii rzutów karnych. W tej lepsi byli gospodarze i niespodziewanie wyeliminowali Lechię z Pucharu Polski.

To nie jedyna sensacja, jeśli chodzi o wtorkowe mecze. Z rozgrywkami pożegnała się między innymi Cracovia, przegrywając z trzecioligową Sandecją Nowy Sącz.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk 1:1 po dogrywce (0:0, 1:1), karne 4-3

Bramki: Karol Noiszewski 90+4 - Louis D'Arrigo 50

Żółte kartki: Grzegorz Skowroński, Igor Korczakowski, Karol Noiszewski, Damian Jaroń, Kamil Odolak - Tomasz Neugebauer, Sergiej Buletsa, Louis D'Arrigo, Loup-Diwan Gueho, Bogdan Sarnawski, Rifet Kapic.

Sędzia: Piotr Idzik (Poznań).

BS, Polsat Sport