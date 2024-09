Kolejne zagraniczne wzmocnienie Motoru Lublin

Holenderski skrzydłowy Bradly Van Hoeven został piłkarzem beniaminka Ekstraklasy Motoru Lublin. Zawarty z nim kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

24-letni nowy zawodnik Motoru swoją profesjonalną karierę rozpoczynał w Sparcie Rotterdam, w której zadebiutował w zespole seniorów w drugiej lidze holenderskiej. Na tym poziomie będąc także graczem Go Ahead Eagles, Almere City FC (z tą drużyną w sezonie 2022/23 awansował do Eredivisie), FC Emma i TOP Oss łącznie wystąpił w 103 spotkaniach strzelając 13 goli i zaliczając 19 asyst.

Występował również w reprezentacjach Holandii U-15 do U-18.

„Bradly jest zawodnikiem lewonożnym, obdarzonym dużą szybkością i pasuje do naszego systemu gry, bo wbiega w przestrzeń za linię obrony. Ma dobre dośrodkowania, dobrze też czuję się w grze wysokim pressingiem. Mam nadzieję, że pokaże to, co na treningach i być może wystąpi już w meczu z Jagiellonią” - powiedział trener Mateusz Stolarski.

Holender od dziesięciu dni trenuje w Lublinie.

Jest to siódmy transfer dokonany po awansie Motoru do Ekstraklasy. Wcześniej do lubelskiej drużyny dołączyli: słowacki obrońca Marek Bartos, wypożyczony z włoskiego Benevento Calcio pomocnik Krzysztof Kubica, chorwacki bramkarz Ivan Brkic, pomocnik z Senegalu Christopher Simon, niemiecki napastnik Kaan Caliskaner i Hiszpan, wychowanek Barcelony Sergi Samper.

