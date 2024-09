Były selekcjoner objął klub w Ekstraklasie. Ma wyciągnąć go z kryzysu

Dla 42-letniego Marcina Włodarskiego będzie to pierwsza taka rola w klubie. Wcześniej pracował m.in. z młodzieżowymi reprezentacjami Polski, a także był w sztabie szkoleniowym selekcjonera Michała Probierza.

- Na pewno jestem bardzo zadowolony, bo - nie oszukujmy się – Zagłębie to jeden z największych klubów w Polsce. W kadrze zespołu jest kilku chłopców, z którymi miałem już okazję pracować w reprezentacji Polski. Jest to klub, który w skali kraju wybitnie stawia na Polaków i młodych zawodników, więc myślę, że dobrze wkomponuję się w zespół. Jestem pozytywnie podekscytowany tym co czeka mnie w najbliższym czasie – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Włodarski.

Zagłębie po dziewięciu kolejkach w tabeli ekstraklasy zajmuje 16. miejsce. Debiut nowego szkoleniowca Miedziowych nie wypadnie jednak w meczu ligowym, a w Pucharze Polski, bo w czwartek lubinianie w pierwszej rundzie zmierzą się na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała.