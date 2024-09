Liga Konferencji Europy 2024/2025. Kiedy zagrają polskie drużyny?

W rozgrywkach Ligi Konferencji Europy 2024/2025 zobaczymy dwie polskie drużyny. To mistrz Polski Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa. To sprawia, że rodzimi kibice nie będą mogli narzekać na brak emocji. Z kim i kiedy zagrają Jagiellonia i Legia? Sprawdźmy terminarz.

Droga Jagiellonii Białystok do fazy ligowej Ligi Konferencji

Jagiellonia Białystok sensacyjnie sięgnęła po mistrzostwo Polski w sezonie 2023/2024. Dzięki temu wywalczyła prawo startu w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Tam w II rundzie trafiła na litewski FK Poniewież. Efektownie wygrali 4:0 i 3:1. Zwycięstwo w tym dwumeczu zapewniło Jagiellonii minimum udział w fazie ligowej Ligi Konferencji.

W III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów białostoczanie wyraźnie przegrali z norweskim FK Bodo/Glimt i spadli do IV rundy eliminacji Ligi Europy. Tam trafili na bardzo silny Ajax Amsterdam. Holendrzy pewnie wygrali oba mecze. W konsekwencji Jagiellonia Białystok zamiast w fazie ligowej Ligi Europy zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Po raz pierwszy w historii zagra na tym etapie europejskich pucharów.

Rywale i terminarz Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji

Kibice Jagiellonii Białystok mogą już zacierać ręce. Jest to związane z tym, że ich ulubieńców czeka sześć ciekawych spotkań w fazie ligowej Ligi Konferencji. Trzy z nich zostaną rozegrane na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Rywale mistrzów Polski to: FC Kopenhaga (Dania), Petrocub Hincesti (Mołdawia), Molde FK (Norwegia), NK Celje (Słowenia), FK Mlada Boleslav (Czechy), Olimpija Lublana (Słowenia).

Poniżej terminarz:

- 03.10.2024: FC Kopenhaga - Jagiellonia Białystok

- 24.10.2024: Jagiellonia Białystok - Petrocub Hincesti

- 07.11.2024 - Jagiellonia Białystok - Molde FK

- 28.11.2024 - NK Celje - Jagiellonia Białystok

- 12.12.2024 - FK Mlada Boleslav - Jagiellonia Białystok

- 19.12.2024 - Jagiellonia Białystok - Olimpija Lublana

Droga Legii Warszawa do fazy ligowej Ligi Konferencji

Drugim z reprezentantów Polski w Lidze Konferencji będzie Legia Warszawa. Zespół ten walkę w eliminacjach rozpoczął od dwumeczu z walijskim Caernarfon Town. Skończyło się 6:0 i 5:0. W kolejnej rundzie czekało zdecydowanie trudniejsze zadanie i dwumecz z duńskim Broendby Kopenhaga. Po dwóch wyrównanych meczach to Legia Warszawa awansowała dalej. Decydująca runda to starcie z niżej notowaną Dritą z Kosowa. Zgodnie z oczekiwaniami Legioniści wygrali oba mecze i zameldowali się w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Rywale i terminarz Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji

Legia Warszawa w tym sezonie walczy nie tylko w Europie, ale także o odzyskanie tytułu mistrza Polski. Musi łączyć grę na kilku frontach, co nie jest łatwe. W Lidze Konferencji czekają ją bardzo ciekawe starcia, w tym mecz z hiszpańskim Betisem. To sentymentalne spotkanie dla Wojciecha Kowalczyka, który reprezentował barwy obu drużyn. Pozostali rywale warszawian w fazie ligowej to: TSC Backa Topola (Serbia), Dynamo Mińsk (Białoruś), Omonia Nikozja (Cypr), FC Lugano (Szwajcaria) i Djurgardens (Szwecja).



Poniżej terminarz:



- 03.10.2024: Legia Warszawa - Betis Sewilla

- 24.10.2024: TSC Backa Topola - Legia Warszawa

- 07.11.2024 - Legia Warszawa - Dynamo Mińsk

- 28.11.2024 - Omonia Nikozja - Legia Warszawa

- 12.12.2024 - Legia Warszawa - FC Lugano

- 19.12.2024 - Djurgardens - Legia Warszawa

Gdzie oglądać mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji 2024/2025?

Prawa do pokazywania rozgrywek Ligi Konferencji wykupiła telewizja Polsat. To oznacza, że spotkania polskich drużyn w fazie ligowej i ewentualnej fazie pucharowej zobaczymy na antenach sportowych Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.