Po zwycięstwie u siebie z Lechią Gdańsk, Jagiellonia zagra w środę zaległy mecz wyjazdowy z 4. kolejki z Motorem Lublin. Zwycięstwo pozwoli jej dołączyć do czołówki ekstraklasy. - Wiemy, że ten mecz może dużo nam pomóc - przyznaje trener białostoczan Adrian Siemieniec. Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

W ostatnich dwóch ligowych kolejkach Jagiellonia przegrała z Lechem Poznań 0:5 i wygrała 3:2 z Lechią. W meczu z gdańszczanami mistrzowie Polski zdołali odwrócić losy tego spotkania, bo przegrywali 1:2 ale w ostatnim kwadransie zdobyli dwie bramki.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski błysnął, ale jest riposta Mbappe. Francuz nie odpuszcza na krok

- Uważam, że takie mecze pozwalają i pomagają pozytywnie nakręcić się i taki też jest mój przekaz do drużyny, i z takim nastawieniem chcemy jechać do Motoru. Zdajemy sobie sprawę jak wygląda sytuacja w tabeli, i wiemy też, że ten mecz może dużo nam pomóc - mówił szkoleniowiec białostoczan przed wyjazdem Jagiellonii do Lublina.

Jagiellonia jest siódma w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Jeśli wygra z Motorem, przesunie się na trzecie miejsce.

Siemieniec ocenił, że mecz z beniaminkiem na jego stadionie nie będzie jednak łatwy.

- Ale my też mamy swoje cele i na nie patrzymy i na pewno chcemy zrobić wszystko, żeby w tym spotkaniu zwyciężyć (...). Oczekiwałbym realizacji założeń, odpowiedzialności i dyscypliny, ale przede wszystkim takiej determinacji i zaangażowania, które pokazaliśmy w tym meczu z Lechią. Życzyłbym sobie, żebyśmy na tym poziomie zaangażowania grali co mecz - mówił Siemieniec.

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.