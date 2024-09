W Hiszpanii aż huczy o Szczęsnym. Polak na okładce

"Szczęsny czy Navas?" – pyta na okładce środowego wydania kataloński dziennik "Sport". To właśnie 34-letni Polak i 37-letni Kostarykanin, w przeszłości reprezentujący barwy m.in. Realu Madryt, największego rywala Barcelony, są rozpatrywani jako główne opcje zastąpienia poważnie kontuzjowanego Marc-Andre Ter Stegena w bramce "Dumy Katalonii".

ZOBACZ TAKŻE: Łączą Szczęsnego z Barceloną, a tu nagle przemówił ter Stegen! "Wiele znaczy"

Według sportowej gazety "Mudno Deportivo" polski bramkarz ma być jednak bardziej faworytem trenera "Barcy" Hansiego Flicka, który może polegać na zdaniu dobrze sobie znanego Lewandowskiego, bliskiego przyjaciela Szczęsnego.

Popularny w Hiszpanii program "El Chiringuito" już w nocy z wtorku na środę podał, że Szczęsny powiedział "tak" Barcelonie i w następnym tygodniu zostanie zawodnikiem klubu z Katalonii. Pozostałe hiszpańskie media wstrzymują się jednak z informacjami w tej sprawie.

Sprawa zaczęła się od żartu, ale przekształcił się on w poważny temat – komentuje sprawę Szczęsnego portal sportowy Relevo. Bramkarz jest tylko dwa lata starszy od ter Stegena, co czyni go "jedną z najlepszych opcji" dla Barcelony.

Prasa hiszpańska już we wtorek pisała, że klub z Katalonii pracuje nad sprowadzeniem "doświadczonego bramkarza z Polski", który pod koniec sierpnia ogłosił rozwiązanie kontraktu z Juventusem Turyn i zakończenie piłkarskiej kariery. Dziennik opublikował nawet osobny artykuł, w którym opisuje, dlaczego w ogóle Szczęsny zdecydował się na emeryturę tak wcześnie.

"Jest wiele meczów, które chciałbym zobaczyć i będę miał teraz czas, aby te marzenia spełnić. Jestem święcie przekonany, że będę w tym roku na El Clasico" – powiedział zaraz po zawieszeniu butów na kołek Szczęsny. Teraz polski bramkarz może w nim zagrać – dodaje "Mundo Deportivo".

W ocenie dziennika "Sport", nawet jeśli Szczęsny zdecyduje się wrócić z emerytury i wspomóc Barcelonę, nie będzie automatycznie podstawowym bramkarzem – będzie musiał na to zapracować. Na chwilę obecną pierwszym wyborem Flicka jest Inaki Pena, co do postawy którego niemiecki szkoleniowiec wyraził ostatnio pełne zaufanie.

"Barcelona uważa, że Szczęsny jest idealnym kandydatem do zastąpienia ter Stegena, nawet mimo jego kilkutygodniowej absencji. To doświadczony, zręczny bramkarz, który dokładnie wie, czego chce klub" – pisze z kolei kataloński portal El Nacional.

Hiszpańskie media wspominają również o problematycznej klauzuli, którą Szczęsny podpisał z Juventusem - w przypadku dołączenia do nowego klubu w krótkim czasie, bramkarz będzie musiał zapłacić swemu ostatniemu klubowi.

"Barcelona nie jest w nastroju do wydawania dużych pieniędzy, więc Szczęsny będzie musiał rozmawiać z Juventusem" – podsumował El Nacional.

27 sierpnia Szczęsny ogłosił, że kończy piłkarską karierę.

"Dałem futbolowi wszystko, co miałem przez ponad 18 lat mojego życia. Poświęcałem się codziennie, bez wymówek. Moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, mojego serca już tam nie ma" - przyznał i dodał, że czuje, iż nadszedł czas, aby "poświęcić całą uwagę mojej rodzinie".