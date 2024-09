Czwarte zwycięstwo siatkarzy Projektu! Rywale nawiązali walkę, mocna odpowiedź faworytów

Początek spotkania przyniósł wyrównaną grę obu ekip, a później siatkarze z Nysy uzyskali nawet przewagę (11:13). W środkowej części seta inicjatywę przejęli gospodarze. Kluczowa dla losów seta okazała się punktowa seria przy zagrywkach Jakuba Kochanowskiego (21:16). Drużyna ze stolicy lepiej przyjmowała i była skuteczniejsza w ataku, w efekcie pewnie wygrała 25:20.

Druga odsłona toczyła się przy przewadze siatkarzy z Nysy (7:9, 12:15). Gospodarze wyrównali (17:17), ale Stal znów odskoczyła na dwa oczka, gdy asa posłał Michał Gierżot (19:21). Bohaterem końcówki był Karol Borkowski, który dał dobrą zmianę, a trzy akcje po jego trudnych zagrywkach skończył Artur Szalpuk (24:22). Brakujący punkt dał ekipie ze stolicy dał serwis rywali w siatkę (25:23).

Początek trzeciego seta to skuteczna gra siatkarzy Projektu (9:5). Przeciwnicy złapali kontakt, a później odrobili straty, gdy asem popisał się Dawid Dulski (13:13). Gra się wyrównała, a w końcówce znów nie brakowało emocji. Popis w polu serwisowym dał Remigiusz Kapica i goście odskoczyli na trzy oczka (20:23). Projekt złapał kontakt, ale Dominik Kramczyński wywalczył piłkę setową. Kevin Tillie odpowiedział skutecznym atakiem, ale ostatnie słowo w tej partii należało do Gierżota (23:25).

Siatkarze Projektu rozpoczęli czwartą odsłonę podobnie jak poprzednią (9:5). Tym razem jednak nie pozwolili rywalom dojść do głosu. Grali pewnie, kończyli akcje i powiększali punktowy dystans (16:8). Gdy Tillie zaatakował z przechodzącej piłki, różnica wzrosła do dziesięciu oczek (21:11). Seria gospodarzy trwała do końca, czyli do asa serwisowego Kochanowskiego, który zamknął to spotkanie (25:11).

Najwięcej punktów: Artur Szalpuk (23), Bartłomiej Bołądź (18), Kevin Tillie (12), Andrzej Wrona (10), Jakub Kochanowski (10) – PGE Projekt; Michał Gierżot (17), Dawid Dulski (14) – PSG Stal. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku (58%–45%), lepiej przyjmowali, lepiej punktowali zagrywką (9–7) i blokiem (9–6). MVP: Artur Szalpuk (20/32 = 62% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok).

PGE Projekt Warszawa – PSG Stal Nysa 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:11)

Projekt: Jakub Kochanowski, Bartłomiej Bołądź, Kevin Tillie, Andrzej Wrona, Jan Firlej, Artur Szalpuk – Damian Wojtaszek (libero) oraz Michał Kozłowski, Linus Weber, Karol Borkowski, Tobias Brand. Trener: Piotr Graban.

Stal: Konrad Jankowski, Kellian Motta Paes, Wojciech Włodarczyk, Nicolas Zerba, Dawid Dulski, Michał Gierżot – Kamil Szymura (libero) oraz Remigiusz Kapica, Patryk Szczurek, Zouheir El Graoui, Dominik Kramczyński, Jakub Olejniczak (libero). Trener: Daniel Pliński.