Wojciech Szczęsny jest już o krok od dołączenia do Barcelony. Polski bramkarz porozumiał się z "Dumą Katalonii" w sprawie rocznego kontraktu. Teraz na jaw wychodzą dalsze szczegóły transakcji. Już wiadomo m.in., kiedy 34-latek przejdzie testy medyczne przed transferem.

Nowe wieści na ten temat przekazał Fabrizio Romano. Jak donosi włoski dziennikarz, wszelkie formalności związane z podpisaniem nowej umowy zostaną sfinalizowane w najbliższy poniedziałek. Również testy medyczne mają odbyć się na początku przyszłego tygodnia. Niedługo potem Szczęsny powinien zostać ogłoszony nowym zawodnikiem "Blaugrany".

Przypomnijmy, że latem tego roku Polak rozwiązał kontrakt z Juventusem i został wolnym zawodnikiem. W końcu jednak zaniechał szukania nowego klubu i postanowił zakończyć piłkarską karierę. Jak się okazuje, Szczęsny szybko wróci ze sportowej emerytury. Wszystko przez kontuzję Marca-Andre ter Stegena.

Podstawowy bramkarz Barcelony doznał poważnego urazu podczas ostatniego ligowego meczu z Villarreal CF. Niemiec uszkodził kolano do tego stopnia, że czeka go około ośmiomiesięczna przerwa. W związku z tym władze "Dumy Katalonii" postanowiły znaleźć jego następcę. Z racji tego, iż okno transferowe zostało zamknięte, klub mógł pozyskać tylko graczy pozostających bez kontraktu. Wybór padł na Szczęsnego, który zwiąże się z Barceloną roczną umową.

Od ponad dwóch lat zawodnikiem "Blaugrany" jest Robert Lewandowski. Polski napastnik przez lata występował ze Szczęsnym w reprezentacji Polski, lecz do tej pory panowie nie mieli okazji grać razem w jednym klubie. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach się to zmieni.