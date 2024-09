Barkom Każany Lwów i Bogdanka LUK Lublin zmierzą się w meczu 3. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Transmisja na żywo i stream online meczu Barkom Każany Lwów - Bogdanka LUK Lublin od godz. 20:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Już w niedzielę w Tarnowie czeka nas niezwykle ciekawe starcie w siatkarskiej PlusLidze! Na parkiet miejscowej hali wyjdą zawodnicy Barkomu Każany Lwów i Bogdanki LUK Lublin. Stawką jak zwykle są trzy punkty, ale wytrawni kibice będą mogli ocenić formę w jakiej znajdują się oba zespoły.

Barkom Każany Lwów w tym sezonie zmienił miejsce siedziby klubu i będzie chciał uczynić Tarnów swoją trudną do pokonania twierdzą. Pierwsze dwie próby nie były udane, choć należy stwierdzić, że kalendarz nie jest łatwy dla ukraińskiego zespołu. Po domowych starciach z Jastrzębskim Węglem i Asseco Resovią przyszedł wyjazdowy mecz z Aluron CMC Wartą Zawiercie, a klasowi rywale nie mieli większego problemu z Barkomem. Tym razem do Tarnowa przyjedzie Bogdanka LUK Lublin, który także chce dołączyć do grona faworytów w walce o tegoroczne medale PlusLigi.



Najgłośniejszym transferem Bogdanki i całej PlusLigi jest niewątpliwie Wilfredo Leon, który dołączył do lubelskiej drużyny przed startem sezonu. Wicemistrz olimpijski nie wystąpił jeszcze w pełnym wymiarze w oficjalnym spotkaniu, ale nie jest on jedynym zawodnikiem dużej klasy w talii Massimo Bottiego.



W tym sezonie z dobrej strony pokazują się znani już kibicom - Marcin Komenda czy Thales Hoss, ale także nowe twarze takie jak Bennie Tuinstra czy Fynn McCarthy. Jak zatem zaprezentują się w Tarnowie? Przekonamy się w niedzielny wieczór.



Transmisja na żywo i stream online meczu Barkom Każany Lwów - Bogdanka LUK Lublin od godz. 20:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

PI, Polsat Sport