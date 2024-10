Zbliża się gala FEN 56 we Wrocławiu. Organizacja po raz trzynasty zawita do stolicy Dolnego Śląska. W walce wieczoru Tomasz Ostrowski i Łukasz Stanek zmierzą się w walce o mistrzowski tytuł w kategorii średniej. Łącznie na kibiców czeka 10 pojedynków. Kiedy FEN? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

Karta walk sobotniej gali przeszła liczne przetasowania. Warto wspomnieć, że Co-main eventem wydarzenia miała być walka Cezarego Oleksiejczuka z Rafaelem Celestino, jednak jak poinformował Jakub Borowicz w czwartkowym magazynie "Koloseum", Brazylijczyk z powodu problemów komunikacyjnych nie przyleci do Polski, co sprawiło, że pojedynek wypadł z rozpiski. W starciu poprzedzającym walkę wieczoru Bartosz Kwiatkowski został nowym rywalem Mateusza Sosnowskiego, po tym jak Michał Bobrowski zrezygnował z występu z powodu naderwania więzadeł w kolanie.

Ciekawie zapowiada się starcie w formule K-1 w małych rękawicach, w którym Kacper Dąbrowski przetestuje swoje umiejętności w walce z Marcinem Nicińskim. Ponadto do klatki w Hali "Orbita" wejdą m.in. Miłosz Kruk, czy Michał Borowski.

Galę otworzą cztery pojedynki na zasadach semi-pro. Łącznie na kibiców czeka 10 starć.

FEN 56. Kiedy? O której godzinie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali FEN 56 we Wrocławiu w sobotę 4 października w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 18:30) oraz w Super Polsacie (od 20:00).

FEN 56 we Wrocławiu. Karta walk

Karta główna:

Walka wieczoru o mistrzostwo FEN w kategorii średniej (83,9 kg): Tomasz Ostrowski (4-1) vs. Łukasz Stanek (10-8)

83,9 kg: Mateusz Sosnowski (5-2) vs Bartosz Kwiatkowski (2-2)

65,8 kg: Michał Borowski (3-0) vs Bohdan Danilko (4-0)

65,8 kg: Gracjan Miś (3-2) vs Miłosz Kruk (3-0)

65,0 kg Kickboxing: Marcin Kasprzak vs Maciej Tercjak

57,0 kg Kickboxing, małe rękawice: Kacper Dąbrowski vs Marcin Niciński

Karta wstępna:

70,3 kg Semi-Pro - Jakub Zieliński (6-1)- Stanislau Krypets (1-1)

61,2 kg Semi-Pro - Krystian Krupiński (3-1) - Krzysztof Olenkiewicz (3-5)

70,3 kg Semi-Pro - Grzegorz Kowalski (2-0) - Aleksander Szmaj (4-1)

83,9 kg Semi-Pro - Bartosz Wdowiński (4-2) - Mikołaj Andrzejczak (13-4)

