Najdrożsi piłkarze Legii Warszawa. Oni sprawili niespodziankę w Lidze Konferencji

Legia Warszawa po raz drugi z rzędu gra w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Doświadczenie to może zaprocentować w walce o awans do fazy pucharowej. Jak wartość piłkarzy Legii prezentuje się na tle konkurencji? Oto najwyżej wyceniani zawodnicy w kadrze Legionistów.

Łączna wartość piłkarzy Legii Warszawa



Przyzwyczailiśmy się do tego, że co roku z polskich zespołów odchodzą najlepsi piłkarze. Tak też było przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025, co przekłada się na niższą wartość polskich drużyn.

Wszyscy piłkarze Legii Warszawa wyceniani są łącznie na 26,4 miliona euro według serwisu Transfermarkt. To niewiele w porównaniu z najlepszymi zespołami w Lidze Konferencji. Z drugiej strony, Legioniści w przeszłości udowadniali już, że są w stanie przeciwstawić się wyżej notowanym rywalom. Czy tak będzie tym razem?

Powyżej dwa miliony euro. Na tyle wyceniani są najdrożsi gracze Legii



W kadrze Legii Warszawa znajduje się trzech zawodników wycenianych na minimum dwa miliony euro. Dane te pochodzą z portalu transfermarkt.de, który uznawany jest za wiarygodny w tym obszarze. Co ciekawe, cała trójka przebywa obecnie w Legii na wypożyczeniach z innych drużyn:

· najwyżej wyceniany jest Ruben Vinagre. Wartość wypożyczonego ze Sportingu Portugalczyka to 2,4 milionów euro,

· równo na dwa miliony euro wyceniani są Kameruńczyk Jean-Pierre Nsame wypożyczony z Como 1907 oraz Brazylijczyk Luquinhas wypożyczony z Fortalezy.

Kolejnych siedmiu graczy z wyceną powyżej miliona euro



Ponadto w kadrze brązowych medalistów mistrzostw Polski znajduje się jeszcze siedmiu piłkarzy, którzy wyceniani są na minimum milion euro. Jednym z nich jest Juergen Elitim. Wartość Kolumbijczyka to 1,8 milionów euro. Niestety nie pomoże on swoim kolegom, ponieważ od wielu tygodni leczy kontuzje.

Dokładnie na 1,5 miliona euro wyceniani są Polacy Bartosz Kapustka oraz Jan Ziółkowski. Pierwszy po ośmiu latach wraca do reprezentacji Polski. Drugi to nastolatek, który dopiero wchodzi do drużyny, ale uznawany jest za wielki talent. Powyżej miliona euro wyceniani są również:

· Kacper Tobiasz (1,2 miliona euro),

· Japończyk Ryoya Morishita (1,2 miliona euro). Jest wypożyczony z Nagoya Grampus,

· Hiszpanie Marc Gual i Sergio Barcia (obaj milion euro). Barcia jest wypożyczony z Mirandes.

Najwyżej wyceniane zespoły w Lidze Konferencji 2024/2025



Jak Legioniści prezentują się na tle najwyżej wycenianych drużyn w tym sezonie Ligi Konferencji? Liderem jest tu Chelsea. Łączna wartość jej kadry to 954,2 milion euro. Drugie miejsce zajmuje Fiorentina z zawodnikami o wartości 265,7 milion euro. Podium w uzupełnia hiszpański Betis, czyli pierwszy rywal Legii Warszawa. Jego kadra wyceniana jest na 189,4 milion euro.

Dla porównania kadra mistrza Polski Jagiellonii Białystok to zaledwie 15,95 milion euro.

Mecze Ligi Konferencji można oglądać w antenach Polsatu Sport Premium oraz na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport