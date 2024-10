Znana siatkarka zakończyła karierę. Była mistrzynią czterech krajów

Mająca nigeryjskie korzenie sportsmenka rozpoczęła seniorską karierę w rumuńskim CSU Metal Gałacz. Następnie grała w Volero Zurych, RC Cannes, SC 1898 Drezno, CSM Volei Alba-Blaj, Dinamie Bukareszt, CSO Voluntari oraz ponownie w Alba-Blaj. W siatkarskim CV ma mistrzostwa Rumunii, Szwajcarii, Francji i Niemiec oraz udział w finale Ligi Mistrzyń (w 2018 roku została najlepszą środkową turnieju finałowego tych rozgrywek).

ZOBACZ TAKŻE: Kuriozalna kontuzja siatkarki. Nie uwierzysz! Uraz podczas... kolacji

"Po 23 latach gry w siatkówkę przyszedł czas na zakończenie zawodowej kariery. To była niesamowita podróż, która dała mi więcej, niż mogłam sobie wymarzyć. Miałam zaszczyt reprezentowania drużyny narodowej i grałam z niesamowitymi ludźmi w niezwykłych klubach, w których mogłam dzielić się z innymi miłością do tego wspaniałego sportu. Choć żegnam się z parkietami, wiem, że więzi, które stworzyłam przez te lata, zostaną na zawsze. Dziękuję Wam z całego serca za to, że byliście częścią tej pięknej historii" - napisała Onyejekwe w mediach społecznościowych.

Ostatni klub Rumunki, Alba-Blaj, za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował Rumunce za lata spędzone w zespole, ale - jak podaje tamtejsza prasa - Nneka Onyejekwe zostanie jeszcze pożegnana z należytymi honorami przy okazji któregoś z domowych meczów drużyny.

"Jesteśmy dumni, że to właśnie Alba-Blaj była ostatnią drużyną w jej karierze, że w poprzednim sezonie była kapitanem naszego zespołu i że kiedy mówimy o Nnece, możemy mówić o niej jako o wielkiej legendzie właśnie naszego klubu. Dziękujemy, pani kapitan!" - czytamy na oficjalnych profilach Alby-Blaj.

Nneka Onyejekwe jest córką Rumunki i Nigeryjczyka. Urodziła i wychowała się w Rumunii i to właśnie barwy tego kraju reprezentowała. Jeden z jej braci, Chike, również jest sportowcem i gra zawodowo w piłkę ręczną.