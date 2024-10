Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Czas na drugi odcinek "Polsat SiatCast"! A w nim - najważniejsze informacje oraz największe siatkarskie "smaczki" i niespodzianki. Transmisja programu "Polsat SiatCast" we wtorek w Polsacie Sport 1 oraz na Polsatsport.pl i w serwisie YouTube.

Sezon PlusLigi rozkręcił się na dobre i już tylko jeden zespół pozostaje niepokonany w tegorocznych rozgrywkach. Porażka Jastrzębskiego Węgla z Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa czy czarna seria Asseco Resovii Rzeszów - to na pewno nie umknie prowadzącym naszego programu: Markowi Magierze i Jakubowi Bednarukowi.

Niedawno rozpoczęła się także Tauron Liga. Póki co faworytki nie zawodzą, ale co będzie dalej? To spróbują przewidzieć nasi eksperci.

Wyraziste opinie, wiele dyskusji oraz przybliżenie realiów rywalizacji na boisku - tego z pewnością nie zabraknie z najnowszym formacie Polsatu. Dzięki temu kibice zyskają nowe spojrzenie na mecze najlepszych światowych zespołów.



Transmisja premierowego wydania "Polsat SiatCast" we wtorek od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsatsport.pl i w serwisie YouTube. Po zakończeniu transmisji odcinki podcastów w całości będą dostępne na kanale Polsatu Sport w serwisie YouTube.