Babilon MMA 48 w Sosnowcu. "Wygra ten, kto pierwszy trafi"

W swoim ostatnim występie na gali w Międzyzdrojach Marcin Sianos (8-8) pewnie zmierzał do wygranej i zdobycia mistrzowskiego pasa Babilon MMA w wadze ciężkiej, ale chwila nieuwagi kosztowała go porażkę przez nokaut, a jego pogromca Oli Thompson zgarnął trofeum i zaraz może walczyć z Mariuszem Pudzianowskim na KSW 100. Zawiedziony „Ściana” nie chce tracić czasu i zdecydował się na ryzykowny krok – przyjęcie pojedynku z młodszym i większym przeciwnikiem.



– Walka z Andryszakiem spadła jak grom z jasnego nieba, praktycznie w ostatniej możliwej chwili do podjęcia się tego zadania. Z Michałem znamy się dobrze. On wie, jak walczę i ja również wiem, jak się bije „Longer”. Wielokrotnie trenowaliśmy, sparowaliśmy i korzystałem z jego pomocy w swoich wcześniejszych przygotowaniach w Ankos MMA. Obaj dysponujemy mocnymi uderzeniami. Wygra ten, kto pierwszy trafi – nie kryje 40-letni Marcin Sianos. – Walka na ostatnią minutę, tu naprawdę może się wszytko wydarzyć. Wiem, że mało ludzi na mnie stawia. Mnie jest naprawdę ciężko złamać, moja droga - jak zresztą widzicie - jest mega pod górę i kręta, ale ja jestem przekonany, że robię wszystko w zgodzie ze sobą i zaraz będę na samej górze. Młodszy nie będę, silniejszy też nie, więc kiedy jak nie teraz? Czasu mam coraz mniej. Walka to będzie sztos, wiem o tym. Najlepiej wyjdą na tym kibice, emocje będzie można rąbać siekierą!



Faworyzowany Michał Andryszak (26-11) zdaje sobie sprawę, że czeka go niełatwe zadanie. Choć były mistrz FEN chce rozegrać walkę z Sianosem taktycznie, to w ostateczności będzie gotowy pójść na wybitkę.



– Wszystko na papierze wskazuje, że to będzie twardy pojedynek. Marcin prowadzi bezpardonowe ataki, ja też jestem znany z walk kończonych przed czasem. Mam jednak zamiar nie podpalać się i poprowadzić tę walkę tak, aby pokazać swoje atrybuty, te techniczne jak i fizyczne. Marcin to z pewnością zawodnik, o którym można śmiało mówić "fizol". Na szczęście na zwycięstwo w tym sporcie składa się więcej cech, którymi trzeba się wykazać. Jednak mimo wszystko jest zawodnikiem niebezpiecznym i nieprzewidywalnym – uważa 32-letni Andryszak.



W przypadku wygranej „Longer” będzie miał na stole kilka opcji. Jedną z nich jest walka o mistrzowski pas Babilon MMA z Olim Thompsonem (23-16), który w sierpniu znokautował Marcina Sianosa w 2. rundzie. Inną może być powrót do KSW.



– Zobaczymy, co emocje podpowiedzą po walce. Opcja walki o pas Babilon MMA z Olim Thompsonem jest brana pod uwagę, natomiast na pewne deklaracje przyjdzie czas. Chciałbym zapewnić sobie w 2025 roku przynajmniej 3 starty. Jeśli zakończę ten rok pomyślnie, to myślę, że będę mógł uzyskać swoje cele. Przez ostatnie 2 lata moja kariera delikatnie się zamuliła i chciałbym nadać jej tempa, zaznaczyć swoją obecność w polskim i europejskim MMA. Moja dyspozycja w tej walce będzie pewnego rodzaju odpowiedzią, gdzie obecnie się znajduję – analizuje Andryszak. – W sobotę na Babilon MMA 48 w Sosnowcu kibice dostaną pojedynek wszystkiego, co ludzie kochają w sportach walki: naprawdę wielkie chłopiska, niepohamowanie w ataku, duże doświadczenie i brak większej kalkulacji – kończy zawodnik Ankos MMA.

Karta walk Babilon MMA 48:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze średniej (do 84 kg):

5 x 5 min – Adrian „Ares” Błeszyński (11-6-1) vs Samuel Vogt (6-2)

Co-main event w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Marcin „Ściana” Sianos (8-8) vs Michał „Longer” Andryszak (26-11)

Walka w umownym limicie do 78,5 kg:

3 x 5 min – Krystian Szczęsny (4-2) vs Alan Santos (3-0)

Walka w umownym limicie do 67 kg:

3 x 5 min – Kamil Warzybok (5-4) vs Gabriel Gilthon (5-3)

Walka w umownym limicie do 75 kg:

3 x 5 min – Gracjan Wyroślak (5-2) vs Gabriel Ruiz (5-2)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min – Sergiusz „Serek” Uzarek (6-7) vs Filip Jarocki (4-5)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Kamil Woźny (1-0) vs Krzysztof Pitoń (1-0)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min – Tomasz Kuberski (2-0) vs Krystian Patalas (1-0)

Walka semi-pro w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min – Szymon Maj vs Jarek Maciusik

Walka semi-pro w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min – Nikodem Ogoński vs Erik Rushanyan

Informacja prasowa