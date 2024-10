Polski klub poznał rywala w europejskich pucharach. Mógł trafić na giganta

Siatkarski ŁKS Commercecon Łódź poznał rywala w 1/16 finału Pucharu CEV. Będzie nim hiszpański Hidramar Gran Canaria, który odpadł z kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Mistrzyń z renomowanym FC Porto.

To właśnie klub z Portugalii był potencjalnym rywalem siatkarek z ŁKS-u w Pucharze CEV. FC Porto to niewątpliwie sportowy gigant, znany na całym świecie, aczkolwiek najbardziej kojarzony ze swojej piłkarskiej sekcji. Rywalizacja z takim zespołem byłaby jednak medialnym wydarzeniem.

Tak się nie stanie, ponieważ portugalska drużyna wygrała dwumecz z Hidramar Gran Canaria o awans do Champions League. W pierwszym starciu ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zwyciężyła u siebie bez straty seta. W rewanżu potrzebowała zatem dwóch partii do sukcesu. Rywalki z hiszpańskiego archipelagu były blisko doprowadzenia do "złotego seta", ponieważ prowadziły 2:1 (25:22, 23:25, 25:21). Przegrały jednak wyraźnie czwartą odsłonę 18:25 i ostatecznie uległy po tie-breaku 14:16 i 2:3.

A to oznacza, że zawodniczki z Wysp Kanaryjskich będą przeciwniczkami ŁKS-u w 1/16 finału Pucharu CEV. Wiemy już, że łodzianki pierwszy mecz zagrają na wyjeździe. Nie jest jeszcze znana data tego spotkania. Rewanż odbędzie się we środę 13 listopada o godz. 18:00.

Obie drużyny miały już okazję ze sobą rywalizować - również w Pucharze CEV. Wówczas w sezonie 2021/2022 w ramach 1/8 finału polski zespół wygrał pewnie dwukrotnie 3:0.