Otylia Jędrzejczak: Musimy popularyzować pływanie, bo liczba utonięć w Polsce jest zatrważająca

Do rozdania podczas zawodów jest ponad sto kompletów medali we wszystkich konkurencjach na dystansach 50 i 100 m. Młodsi zawodnicy mają także okazję zmierzyć się na 200 m stylem dowolnym, a starsi spróbują swoich sił też na 200 m stylem dowolnym i zmiennym. Dla najlepszych zawodników przygotowano efektowne medale, ale dla wszystkich atrakcyjne pakiety startowe

– Kiedy powstawały zawody Otylia Swim Cup, a wcześniej Mikołajkowa Olimpiada Pływacka, zależało mi, by to były zawody, na których nie zabraknie uśmiechu, zabawy i prezentów dla dzieci. To bardzo ważne, by dzieci chciały zajmować się pływaniem, a nam wszystkim zależy, by tak było, choćby dlatego, że liczba utonięć w Polsce wciąż jest bardzo wysoka. Dla mnie popularyzacja pływania jest bardzo ważna także z tego powodu. Wiadomo, że w Polsce najbardziej popularna jest piłka nożna, ale drugą dyscypliną uprawianą przez dzieci w kraju jest pływanie, dlatego powinniśmy jeszcze bardziej stawiać na to pływanie – mówiła Otylia Jędrzejczak.

Zawody w Ostrołęce są drugą tegoroczną odsłoną Otylia Swim Cup, bo w maju kilkuset pływaków ścigało się w Kaliszu. W Ostrołęce, na nowoczesnej pływalni, rywalizuje prawie czterystu młodych adeptów pływania.

– Cieszę się, że poznajemy nowe obiekty i nowe miasta wchodzą z nami we współpracę. Dziękuję bardzo miastu Ostrołęka, że możemy być tu z Otylia Swim Cup i realizować to wydarzenie w obiekcie, który w stu procentach spełnia wymogi do rywalizacji dzieci i młodzieży, ale także powszechnej nauki pływania. A to jest niezwykle istotne – dodała jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu.

– Bardzo dziękuję pani Otylii za zorganizowanie tych zawodów, bo dla zawodników z naszych klubów z pewnością jest to wielka motywacja do pracy. Jesteśmy miastem, które kocha sport i chętnie stawia na sport – powiedział Wojciech Zarzycki, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka.

