La Liga: FC Barcelona - Sevilla. Relacja live i wynik na żywo

Po dwóch tygodniach przerwy na spotkania Ligi Narodów UEFA kibice mogą zacierać ręce - w każdej z czterech najsilniejszych lig w Europie odbędą się szlagiery, które mogą mieć istotny wpływ na układ czołówki tabeli.

Uwaga polskich fanów zwrócona będzie przede wszystkim na Hiszpanię i niedzielną rywalizację Barcelony z Sevillą w 10. kolejce. Piłkarzami gospodarzy są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, ale przy obu nazwiskach w perspektywie najbliższego meczu pojawia się znak zapytania.

Szczególnie dotyczy to 34-letniego bramkarza. Do Barcelony dołączył oficjalnie 2 października, kończąc bardzo krótką emeryturę piłkarską. Już wtedy prognozowano, że przez pewien czas będzie musiał solidnie trenować, aby nadrobić kilka tygodni zaległości. Jak dodawano, powinien być gotowy do gry po przerwie na mecze reprezentacji narodowych.

Przerwa minęła, Szczęsny w tym czasie oficjalnie pożegnał się z reprezentacją Polski (12 października przed meczem z Portugalią w Lidze Narodów), ale nie wiadomo, czy dostanie szansę od Hansiego Flicka. Z Hiszpanii słychać głosy, że - mimo wszystko - być może jeszcze za wcześnie.

"Jestem już gotowy" – zapewnił Szczęsny w piątek wywiadzie dla katalońskiej telewizji TV3. Przyznał, że należy do trenera Flicka, ale po dwóch tygodniach treningów jest "mentalnie przygotowany", aby zagrać przeciwko Sewilli.

Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku Lewandowskiego, który z 10 bramkami zdecydowanie prowadzi w ligowej klasyfikacji strzelców.

36-letni napastnik we wtorkowym meczu Ligi Narodów z Chorwacją w Warszawie został ostro sfaulowany. Narzekał na stłuczenie kości piszczelowej, ale powinien być gotowy do gry. Pytanie tylko, czy Flick zdecyduje się na taki krok, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w środę Barcelonę czeka ważny mecz w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium, czyli byłym klubem Lewandowskiego i trenera "Dumy Katalonii".

Dobrą wiadomością dla Barcelony jest natomiast systematyczny powrót kolejnych zawodników, ostatnio treningi wznowił m.in. Dani Olmo.

W tabeli hiszpańskiej ekstraklasy drużyna Flicka jest liderem z dorobkiem 24 punktów. O trzy wyprzedza broniący tytułu Real Madryt, który zagra w sobotę o 21.00 na wyjeździe z Celtą Vigo.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Sevilla na od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport