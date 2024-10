Czas na 6. Plebiscyt na Sportowca Roku #Guttmanny2024

Rok 2024 obfitował w sukcesy polskich sportowców z niepełnosprawnościami, zwłaszcza dzięki medalom XVII Letnich Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Czas na docenienie znakomitych wyników. Jeszcze do 23 października każdy może zgłosić kandydata w 6. Plebiscycie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku #Guttmanny2024.

Poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego można zgłaszać swoich kandydatów na:

● Sportowca Roku 2024,

● Trenera/Trenerkę Roku 2024,

● Organizację Sportową Roku 2024,

● Wydarzenie Sportowe Roku 2024,

● Drużynę Roku 2024.

Spośród zgłoszonych do 23 października 2024 r. kandydatur, Kapituła Plebiscytu wybierze zwycięzców w czterech ostatnich z wymienionych kategorii, a także wyłoni 20 sportowców, którzy otrzymają nominację do finałowego etapu Plebiscytu, czyli głosowania internautów. Odbędzie się ono od 30 października do 27 listopada.

Finałowa kolejność w kategorii Sportowiec Roku 2024 ustalona zostanie po zliczeniu sumy punktów z głosowania internautów i punktów przyznanych przez Kapitułę. W jej skład wchodzą: przedstawiciele Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, reprezentanci mediów, sponsorów i partnerów PKPar, zwycięzcy kategorii Przyjaciel Sportu Paralimpijskiego z lat ubiegłych oraz wybitni sportowcy paralimpijscy, którzy zakończyli już karierę sportową.

Wyniki zostaną ogłoszone 7 grudnia 2024 r. podczas Finałowej Gali 6. Plebiscytu #Guttmanny 2024.

Statuetka im. sir Ludwiga

Plebiscyt Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku #Guttmanny organizowany jest od 2019 roku. Ma na celu wyłonienie najlepszego i najpopularniejszego sportowca roku. Zwycięzca Plebiscytu otrzymuje statuetkę imienia sir Ludwiga Guttmanna – twórcy igrzysk paralimpijskich – wykonaną z brązu i zaprojektowaną przez Andrzeja Renesa.

W kategorii Sportowiec Roku od pierwszej edycji Plebiscytu triumfowali kolejno: Jacek Czech, Kinga Dróżdż, Róża Kozakowska, Szymon Sowiński oraz Maciej Lepiato. Statuetki, które potocznie nazwano już „Guttmannami”, przyznawane są także w czterech innych kategoriach: Trener/Trenerka, Wydarzenie, Organizacja i Drużyna Roku.

Plebiscyt ma na celu promocję sportu wśród osób z niepełnosprawnościami oraz przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat dyscyplin paralimpijskich, sportu osób z niepełnosprawnościami i sukcesów polskich paralimpijczyków w zawodach międzynarodowych. Ponadto Polski Komitet Paralimpijski, poprzez prezentowanie sylwetek sportowców z niepełnosprawnościami, chce przełamywać stereotypy oraz kształtować wśród społeczeństwa godne naśladowania postawy. Plebiscyt ma także zachęcać osoby fizyczne i prawne do podejmowania różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami.

Informacja prasowa