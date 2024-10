Sławomir Szmal gościem programu Polsat Sport Talk. Gdzie obejrzeć nowy podcast?

Czas na drugą odsłonę podcastu Polsat Sport Talk. Tym razem w studiu zagości Sławomir Szmal - wiceprezes ZPRP ds. szkolenia, a zarazem kandydat na szefa związku w zbliżających się wyborach. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport Talk to kolejny podcast Polsatu Sport. W odróżnieniu od Siatcastu i Futbol Castu, które poświęcone są odpowiednio siatkówce i piłce nożnej, nie będzie on traktował o jednej konkretnej dyscyplinie. Do studia będą zapraszani goście, którzy na różnych polach i w różnym stopniu zajmują się sportem.

W drugim wydaniu podcastu gościem Marcina Lepy będzie Sławomir Szmal. Legenda polskiego szczypiorniaka powalczy fotel prezesa ZPRP w wyborach, które odbędą się 26 października. Kandydat na sternika związku opowie o swoich propozycjach zmian oraz planach związanych ze stanowiskiem.

Ponadto w programie połączymy się z Sebastianem Świderskim - prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja Polsatu Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek transmisji o godzinie 9:00.

Wszystkie podcasty Polsatu Sport po zakończeniu transmisji na żywo w całości publikowane są na platformie YouTube oraz na naszej stronie internetowej.