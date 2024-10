Kajetanowicz i Szczepaniak na czwartym miejscu w Rajdzie Europy Centralnej

Finałowy etap dwunastej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata rozgrywany był już w pełnym słońcu, ale miejscami asfalt pozostawał jeszcze wilgotny i zabrudzony. Polacy pojechali go dobrym tempem, broniąc się przed ataktującym duetem McErlean/Fulton. Ostatecznie Kajetanowicz ze Szczepaniakiem ukończyli na czwartym miejscu w WRC2 i WRC2 Challenger, jednocześnie zajmując 10 pozycję w klasyfikacji generalnej.



Dla duetu ORLEN Rally Team był to szósty z siedmiu możliwych startów w ramach WRC2 Challenger. Kajetanowicz rozpoczął swoją batalię od wygranego marcowego Rajdu Safari, następnie wywalczył czwarte miejsce w Rajdzie Sardynii, rozgrywanym na przełomie maja i czerwca. W świetnym stylu zaprezentował się pod koniec czerwca w ORLEN 80. Rajdzie Polski, jednak niewielki błąd nie pozwolił na dopisanie kolejnych punktów do tabeli sezonowej. Następnie ustronianin pilotowany przez Macieja Szczepaniaka stanął na podium legendarnego Rajdu Akropolu, po którym udał się do Ameryki Południowej, by wywalczyć drugie miejsce w Rajdzie Chile. Sezon zakończy Rajd Japonii, rozgrywany w dniach 21-24 listopada.



– To był świetny rajd dla nas, bardzo udany, bo zdobyliśmy dużo doświadczenia z różnymi ustawieniami. Jechałem po raz pierwszy na tych amortyzatorach, sporo wypracowałem. Najważniejsze jest dla mnie to, że odzyskałem feeling po 11 miesiącach przerwy w ściganiu się na asfalcie. To było bardzo ważne, zwłaszcza przy takiej konkurencji. Piątek nie był najlepszy, ale później już wsiedliśmy do pociągu. Dziś podjąłem złą decyzję z oponami. Nie wiem, dlaczego jestem cały czas taki uparty, doradzano mi dobrze, a wybrałem źle. To kierowca podejmuje ostateczną decyzję, czasami złą. Jak się to mówi – dobrych decyzji się nie pamięta. Najważniejsze, że jesteśmy gotowi, by walczyć w Japonii. Gratulacje dla Mikołaja i Szymona – pojechali świetny rajd i dobry sezon. Mam nadzieję, że Hubert też przejedzie ten ostatni odcinek i to też będzie dla niego i Michała dobry rajd, bo do tej pory jest. Gratulacje dla wszystkich naszych rywali. Wierzę, że ten sezon zakończymy tak, jak planujemy, czyli na podium w WRC2 Challenger, bo taki jest nasz plan – mówił na mecie finałowej próby Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Świata.

