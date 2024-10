Gwiazda polskiego judo zmienia klub. W Los Angeles ma być lepiej niż w Paryżu

Choć Szymańska w Paryżu była kandydatką na medal, to musiała przełknąć gorycz przegranej. Teraz, jak sama twierdzi, że wyciągnęła wnioski z najważniejszych zawodów czterolecia i właśnie w klubie z Poznania będzie chciała przygotować się do igrzysk w Los Angeles. Co ważne, razem z nią do Poznania przyszła również trenerka Aneta Szczepańska, która jest ostatnią i jedyną medalistką olimpijską w polskim żeńskim judo, bowiem 28 lat temu w Atlancie wywalczyła srebro.

– Wspólnie z trenerką podjęłyśmy decyzję, że przejście do poznańskiego klubu to dobry ruch ze względu na fakt, że będę miała z kim trenować. We Włocławku, gdzie byłam do tej pory, nie miałam sparingpartnerek i nie mogłam się dalej rozwijać. To była dość trudna decyzja, bo zostawiłam całe swoje dotychczasowe życie, ale tutaj przecież chodzi o wyniki sportowe, które dalej chcę polepszać – mówi Szymańska, aktualna wicemistrzyni świata. – Celem nadrzędnym są oczywiście igrzyska, ale po drodze chciałabym wywalczyć również medale mistrzostw świata czy Europy i z takim nastawieniem przechodzę do Akademii Judo.



Szymańska cieszy się, że transferu dokonała wspólnie ze swoją trenerką. – Judo trenuję od ósmego roku życia i od początku jestem z trenerką Anetą – mówi zawodniczka. – W Poznaniu podjęłam dodatkową współpracę z trenerem Giorgio Vismarą. Nowa osoba w sztabie pomoże mi w aspektach, których trenerka Aneta ze względu na naszą wieloletnią współpracę może nie dostrzec. Taka mieszanka na pewno znacznie mi pomoże. W Poznaniu jest też niesamowita baza treningowa, więc na nic nie mogę narzekać.



Akademia Judo powstała 15 lat temu z inicjatywy Radosława Miśkiewicza i Barbary Dubkiewicz. Dziś klub może poszczycić się najlepszymi zawodnikami w Polsce, znakomitą infrastrukturą, która wciąż się rozwija oraz współpracą z najlepszymi judokami świata. Dziś klub jest prawdziwą sportową „korporacją”, bo trenuje w nim ponad 1600 dzieci, a cała społeczność skupiona wokół klubu sięga blisko ośmiu tysięcy osób. Akademia Judo ma ponad dwudziestu reprezentantów kraju i siedemnastu trenerów, a także ponad dwieście zorganizowanych eventów judo na najwyższym poziomie. To zdecydowanie najmocniejszy klub w Polsce – dziewięciokrotny drużynowy mistrz Polski, którego zawodnicy zdobywali cztery medale na poziomie mistrzostw Europy i trzy medale na poziomie mistrzostw świata. Poznański klub reprezentują m.in. Eliza Wróblewska, wielokrotna mistrzyni Polski seniorek czy Natalia Stokłosa, która ten tytuł wywalczyła w 2023 roku. Do tego dochodzi utalentowana młodzież, która seriami przywozi medale zarówno z imprez na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.



– W tym roku polskie judo dosłownie szaleje – mówi Radosław Miśkiewicz, prezes, ale i trener Akademii Judo. – Juniorzy młodsi zdobyli na mistrzostwach Europy pięć medali, a kolejne dołączyli na mistrzostwach świata. A to nie jedyne sukcesy. Widać, że polskie judo się odradza i jest tutaj pomysł, przede wszystkich młodych trenerów. Nasza Eliza była bardzo blisko wyjazdu na igrzyska olimpijskie do Paryża, do tego Hanna Zaitseva już teraz wywalczyła wicemistrzostwo świata juniorek młodszych i ma ogromne szanse na występ w Los Angeles.



Akademia Judo cieszy się dużym uznaniem również wśród legend tego sportu. Jedną z nich jest zdecydowanie Waldemar Legień, czyli dwukrotny mistrz olimpijski, z Seulu i Barcelony, a także multimedalista mistrzostw świata i Europy. – Dobrze, że są w Polsce tacy pasjonaci, którym zależy na dobru polskiego judo i sądzę, że jest też dobrym kandydatem na prezesa Polskiego Związku Judo – mówi Legień. – Choć mieszkam we Francji, to wiem, że zatrudnia dobrych trenerów, także z zagranicy, ściąga też utalentowanych zawodników, wychowuje mistrzów. Jest też wiele obozów, sukcesów, a przede wszystkim klub jest otwarty dla ludzi z zewnątrz.

Miśkiewicz zaznacza, że Akademia Judo chce przygotować do igrzysk w Stanach Zjednoczonych większą liczbę zawodniczek i zawodników. – Myślę, że w kwalifikacjach o awans na igrzyskach w Los Angeles powalczy od czterech nawet do ośmiu judoków – podkreśla prezes. – Takie przygotowanie to jednak ogromny proces. Mamy duże zaplecze młodych zawodników, których trzeba pilnować i szkolić. Będziemy też zwiększać sztab szkoleniowy, a docelowo projektem igrzysk ma się zająć aż czterech trenerów. Będziemy jedynym takim klubem w Polsce.



Akademia Judo to jednak nie tylko seniorzy, ale również wiele sekcji dla dzieci. To znakomity sport dla młodych adeptów, który pozwala na ogólny rozwój fizyczny, ale też w nabraniu odpowiedniego charakteru. – Judo jest niszowym sportem, ale tylko w mediach, co też chcemy zmienić – mówi Miśkiewicz. – Tak naprawdę jesteśmy drugim lub trzecim sportem w Polsce, jeśli chodzi o liczbę trenujących dzieciaków. Potem niestety wiele z nich przestaje trenować, z różnych względów. Mamy nadzieję, że tych najlepszych uda się utrzymać i będą mogli z tego się normalnie wyżyć.



Jak mówiła Angelika Szymańska, Akademia Judo przyciąga również dobrą infrastrukturą. Główny punkt znajduje się w centrum Poznania, ale klub prowadzi zajęcia jeszcze w 27 innych lokalizacjach. Co więcej, teraz, z inicjatywy Miśkiewicza, w stolicy Wielkopolski powstaje specjalna hala dedykowana tylko judokom. – Długo o to walczyliśmy, kosztowało to naprawdę wiele pracy, ale cieszymy się, że ten obiekt już powstaje. A będzie to hala pod wynik olimpijski – mówi prezes Akademii Judo. – Prace mają zakończyć się w lipcu przyszłego roku. Wtedy będziemy mogli poszczycić się najnowocześniejszą halą w całej Europie, co będzie wielką rzeczą dla naszego klubu i całego polskiego judo.



Akademia Judo organizuje również liczne eventy, na czele z Memoriałem im. Jigoro Kano, czyli międzynarodowym turniejem, jednym z największych w Polsce dla dzieci i młodzieży, który odbywa się od 15 lat. Nie brakuje również campów z gwiazdami olimpijskiego formatu, a w listopadzie w Poznaniu pojawi się Hidayət Heydərov, czyli aktualny mistrz olimpijski, mistrz Europy i mistrz świata. – Stworzyliśmy również własną ligę judo dla dzieci, dając młodym sportowcom możliwość rywalizacji i rozwoju na najwyższym poziomie – opowiada Miśkiewicz. – Cały czas pracujemy z naszą ekipą, a w głowie pojawiają się kolejne pomysły. To jest jak kula śnieżna, chociaż obiecałem już naszemu teamowi, że na razie musimy się zająć tym, co jest, żeby nie zejść z odpowiedniego poziomu, który przez lata wypracowaliśmy – dodaje z uśmiechem prezes Akademii Judo.

Informacja prasowa