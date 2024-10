W jednym z wtorkowych meczów trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Europejskiej piłkarze ręczni Chrobrego Głogów zagrają na wyjeździe ze szwedzkim Ystad IF. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Głogowianie spisują się dobrze na europejskiej scenie, czego dowodem trzy punkty wywalczone po dwóch seriach gier. Najpierw ekipa z Dolnego Śląska zremisowała na wyjeździe z CD Bidasoa Irun 33:33, a następnie pokonała u siebie CSM Constanta 37:33. Dzięki temu polski zespół jest na dobrej drodze, aby awansować co najmniej z drugiej lokaty do fazy pucharowej rozgrywek.



Do tego potrzebna jest wygrana z Ystad IF, które na inaugurację również zremisowało - z CSM Constanta 29:29, aby przegrać z CD Bidasoa Irun 23:29. Dla Szwedów wtorkowa konfrontacja to "ostatni dzwonek", aby realnie przedłużyć nadzieję o wyjściu z grupy. Zespół ten w miniony weekend przegrał pierwszy mecz w lidze w tym sezonie, ale nadal pozostaje liderem tabeli.



Z kolei głogowianie wygrali po zaciętym boju z Ostrovią Ostrów Wielkopolski 31:30 i zajmują trzecie miejsce w Orlen Superlidze - tuż za hegemonami z Kielc i Płocka.



Relacja live i wynik na żywo meczu Ystad IF - Chrobry Głogów od godz. 18:45 na Polsatsport.pl.