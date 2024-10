Od 13:16 do 25:16. Niesamowita seria zespołu Tauron Ligi!

Opolanki wygrały pierwszego seta po zaciętej walce na przewagi (26:24), ale w drugiej pokazały swoją wyższość nad przeciwniczkami z Mielca. Zupełnie dominując rywalki, zwyciężyły 25:13.

Ten rezultat nie pogrążył zespołu gości. Mielczanki wzięły się do pracy i w trzeciej partii nawet prowadziły (13:16). Szczęście nie trwało jednak długo. Kiedy przy stanie 14:16 Guewe Diouf udała się w pole serwisowe, chyba nikt nie spodziewał się, że spędzi w niej aż tyle czasu. Opolanki zdobyły aż 11 punktów przy zagrywce swojej przyjmującej i - zaskakując nawet same siebie - zakończyły to spotkanie.

Podczas tej niesamowitej serii Diouf dwukrotnie zdobyła punkt bezpośrednio zagrywką. W sumie w tym meczu zdobyła łącznie 18 punktów i była najlepszą zawodniczką swojej drużyny. Wybrano ją MVP.

To niezwykłe zwycięstwo dało "Akademiczkom" cenne trzy punkty do ligowej tabeli. Z dorobkiem dziewięciu punktów plasują się tuż za podium tabeli Tauron Ligi. Mielczanki z kolei z trzema "oczkami" zajmują dziewiątą pozycję.