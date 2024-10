Walka Topuria - Holloway to jedna z najbardziej elektryzujących potyczek w światowym MMA w tym roku. Dla Hiszpana gruzińskiego pochodzenia będzie to pierwsza obrona mistrzowskiego pasa. 27-latek sięgnął po tytuł w lutym, kiedy to w spektakularnym stylu znokautował Alexandra Volkanovskiego. Warto wspomnieć, że "El Matador" jeszcze nie zaznał jeszcze smaku porażki w zawodowym MMA. Do tej pory wygrał wszystkie z 15 walk, z których 13 zakończył przed czasem.

Jego rywalem będzie Holloway. "Blessed" niegdyś był już mistrzem kategorii piórkowej. 32-latek może obecnie pochwalić się serią trzech wygranych pojedynków, z czego to ostatnio było nadzwyczaj widowiskowe. Podczas jubileuszowej gali UFC 300 znokautował w ostatniej sekundzie walki Justina Gaethjego. Stawką pojedynku był symboliczny pas "BMF". Moment, w którym zawodnik z Hawajów w końcówce starcia zaprasza rywala na środek klatki i wchodzi z nim w wymianę zakończoną się nokautem, przeszedł do historii UFC.

Oprócz walki wieczoru na kibiców czekają jeszcze inne fantastycznie zapowiadające się potyczki. Były mistrz wagi średniej Robert Whittaker stoczy bój z kontrowersyjnym Khamzatem Chimaevem. Wcześniej naprzeciwko siebie w oktagonie staną Magomed Ankalaev i Aleksandar Rakić. Wynik tego starcia będzie kluczowy dla dalszych losów czołówki wagi półciężkiej.

Ciekawie powinno być również w karcie wstępnej. To w trakcie jej trwania do klatki wejdzie Mateusz Rębecki. W maju "Rebeasti" zapisał na swoim koncie pierwszą porażkę od 10 lat. Polak przegrał przez TKO w końcówce trzeciej rundy z Diego Ferreirą. W sobotę stanie przed trudnym zadaniem. Po drugiej stronie oktagonu stanie Myktybek Orolbai. Kirgiz uchodzi za jedną ze wschodzących gwiazd wagi lekkiej.

Gala UFC 308 odbędzie się w sobotę 26 października. Transmisja karty wstępnej w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go (od 16:00). Z kolei transmisja karty głównej w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go (od 20:00).

UFC 308: Topuria - Holloway. Rębecki - Orolbai. Karta walk. Kto walczy?

Karta główna (20:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):

145 lb: Ilia Topuria (15-0) - Max Holloway (26-7) - o tytuł mistrzowski w kategorii piórkowej

185 lb: Robert Whittaker (26-7) - Khamzat Chimaev (13-0)

145 lb: Lerone Murphy (14-0-1) - Dan Ige (18-8)

205 lb: Magomed Ankalaev (19-1-1) - Aleksandar Rakić (14-4)

185 lb: Shara Magomedov (14-0) - Armen Petrosyan (8-3)

Karta wstępna (16:00, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go):

205 lb: Ibo Aslan (13-1) - Raffael Cerqueira (11-0)

170 lb: Geoff Neal (15-6) - Rafael dos Anjos (32-16)

155 lb: Myktybek Orolbai (13-1-1) - Mateusz Rębecki (19-2)

185 lb: Abus Magomedov (26-6-1) - Brunno Ferreira (12-1)

265 lb: Kennedy Nzechukwu (12-5) - Chris Barnett (23-8)

135 lb: Farid Basharat (12-0) - Victor Hugo (25-4)

185 lb: Ismail Naurdiev (23-7) - Bruno Silva (23-11)

170 lb: Rinat Fakhretdinov (23-2-1) - Carlos Leal (21-5)