Z Barcelony do Stali Mielec! Polski klub ogłosił niespodziewany transfer

Ariadna Priante (rocznik 2002) to młoda i utalentowana, ale też już doświadczona rozgrywająca. Od kilku lat gra w reprezentacji Hiszpanii, której barwy reprezentowała już podczas ME 2019. Miała wówczas okazję zagrać m.in. w meczu z Polską w Łodzi.

Zobacz także: Siatkarskie wzmocnienie z Serbii! Polski klub ogłosił transfer

Rozgrywająca większą część swej dotychczasowej kariery spędziła w Hiszpanii, ale grała też w niemieckim VC Wiesbaden (2022–23). W obecnym sezonie miała występować w Rumunii, jednak z powodu kłopotów finansowych klubu, zakończyła z nim współpracę. Trenowała ostatnio w Barcelonie, szukając klubu. Wówczas pojawiła się oferta z Tauron Ligi.

– To jest mój drugi sezon za granicą. Zaczęłam grać w profesjonalnej lidze w Hiszpanii, w klubie CV Gran Canaria, przez dwa lata, potem pojechałam do Niemiec, gdzie reprezentowałam barwy Wiesbaden. W kolejnym roku wróciłam do Hiszpanii i grałam w Tenerife Libby’s La Laguna. Ten sezon zaczęłam w Rumunii, ale klub nie miał wystarczająco dużo pieniędzy, aby go ukończyć, więc wróciłam do domu. W międzyczasie, podczas gdy szukałam drużyny do gry, trenowałam w Barcelonie z klubem Barca. Teraz zaczynam przygodę w Mielcu – powiedziała Priante, cytowana przez stronę stalmielec.eu.