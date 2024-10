Niesamowity wyczyn Polaka. Pojedynek bokserski stoczył jedną ręką

W ringu stoczył ponad 200 pojedynków, jeden z nich przeszedł do historii. Polak walczył jedną ręką i przeciwstawił się wicemistrzowi z Europy. Niestety, sędziowie orzekli na jego niekorzyść. Dlaczego Józef Pisarski walczył z Szigetim jedną ręką? To niesamowita historia.

Kim był Józef Pisarski?



Józef Pisarski urodził się 15 czerwca 1913 roku w Łodzi. Już jako nastolatek rozpoczął profesjonalne treningi bokserskie. Przejawiał wielki talent, potwierdził to w karierze seniorskiej. Na jego koncie są m.in.:

· wicemistrzostwo Europy z 1939 roku,

· tytuły zdobywane na krajowym podwórku.

Do tego był reprezentantem Polski na igrzyskach olimpijskich 1936 w Niemczech. Cztery lata później miał znaleźć się w kadrze na IO w Helsinkach. Niestety, karierę jego i wielu innych sportowców na świecie przerwała wojna.

Niemiecka niewola



W 1939 roku Józef Pisarski brał czynny udział w obronie Polski. Został ranny i trafił do niewoli niemieckiej. W trakcie przebywał w kilku obozach, m.in. w:

· Prusach,

· Starogardzie,

· Fuldzie.

Z tego ostatniego próbował uciec. Nie udało się. Został schwytany. Miał szczęście, że go nie rozstrzelano. Zamiast tego trafił do obozu w Nowogardzie. Tam zastał go koniec II wojny światowej i wyzwolenie.

Po wojnie wrócił do boksu



Pomimo trudów wojny, Józef Pisarski nie porzucił swoich marzeń. Powrócił do pięściarstwa. Polskę na arenie międzynarodowej reprezentował do 1948 roku. Karierę zakończył w 1953 roku, po czym rozpoczął pracę jako trener nowych pokoleń polskich pięściarzy. Związał się z łódzkimi klubami, w tym:

· Gwardią,

· Budowlanymi,

· Widzewem.

Józef Pisarski zmarł 8 grudnia 1986 roku w rodzinnej Łodzi.

Ta walka Pisarskiego przeszła do historii



Na zawsze w historii polskiego boksu zapisała się walka Józefa Pisarskiego, którą stoczył w grudniu 1933 roku. Według informacji zawartych na portalu Historia Sportu, odbywał się wówczas mecz międzypaństwowy Polska - Węgry. Rywalem Pisarskiego w kategorii półśredniej był wicemistrz świata Lajos Szigeti. Faworytem był słynny Węgier.

Od początku to Szigeti przejął inicjatywę. W drugiej rundzie przyspieszył Pisarski, czym zaskoczył swojego przeciwnika. W pewnym momencie Polak wyprowadził piekielnie mocny prawy sierpowy. Trafił rywala, jednak na skutek uderzenia złamał rękę.

Pomimo bólu Pisarski zacisnął zęby i wyszedł do trzeciej rundy. Jak podaje portal Historia Sportu, wyprowadził jeszcze dwa ciosy połamaną ręką, później walczył już tylko lewą. Przestraszony Szigeti nie widział, o co chodzi i zaczął się wycofywać. Polak postawił się wicemistrzowi Europy, mimo że przez znaczną część pojedynku walczył tylko lewą ręką.

Kontrowersyjna decyzja sędziów



Na przestrzeni trzech rund to Józef Pisarski był zdecydowanie lepszy, pomimo walki jedną ręką. Niestety, innego zdania był węgierski sędzia Kankovsky. Ostatecznie pojedynek zakończył się remisem, co było mocno kontrowersyjną decyzją.

Polski wojownik pokazał hart ducha i z jedną sprawną ręką zdominował węgierskiego mistrza. Walkę przypłacił poważną kontuzją.

