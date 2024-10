Grosicki w reprezentacji Polski zadebiutował 2 lutego 2008 roku. Jego najbardziej udany okres w narodowych barwach przypadł na kadencję Adama Nawałki. To właśnie pod wodzą tego szkoleniowca szybkonogi piłkarz imponował formą, będąc wartościowym wsparciem dla Roberta Lewandowskiego. Grosicki zawsze świetnie rozumiał się z napastnikiem i zapewniał mu asysty. W 71 wspólnie rozegranych meczach skrzydłowy zanotował dziewięć decydujących podań właśnie do kapitana kadry.

Po tym, jak Nawałka przestał pełnić funkcję selekcjonera, los Grosickiego w reprezentacji układa się bardzo różnie. Niekiedy był przez kolejnych trenerów odstawiany, niekiedy przywracany do drużyny. Obecny szkoleniowiec, Michał Probierz, miał do skrzydłowego zaufanie i zabrał go na Euro 2024. Zawodnik Pogoni Szczecin był jednak głównie rezerwowym, szykowanym do występów w samych końcówkach meczów.



24 czerwca Grosicki ogłosił, że po mistrzostwach Europy jego czas w reprezentacji dobiegnie końca. Tym samym zakończył karierę w narodowych barwach i postanowił skupić się wyłącznie na grze w klubie. Jednocześnie od początku podkreślał, że marzy o benefisie na PGE Narodowym, podczas którego mógłby pożegnać się z kibicami.



Pierwotnie wydawało się, że do takiej uroczystości dojdzie jesienią, podczas jednego ze spotkań Ligi Narodów. Ostatecznie nic takiego się jednak nie stało - PZPN pożegnał tylko Wojciecha Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka. Grosicki na swój wielki dzień nadal musi czekać.



W czwartek 31 października skrzydłowy przerwał milczenie w tym temacie. W swoich mediach społecznościowych zamieścił ważny komunikat.



"Drodzy Kibice! 24 czerwca ogłosiłem zakończenie reprezentacyjnej kariery. Moim wielkim marzeniem jest rozegranie pożegnalnego meczu w koszulce z orzełkiem na piersi. Mecze o punkty ze zrozumiałych powodów nie dają takiej możliwości. Dlatego postanowiłem odłożyć w czasie moje oficjalne pożegnanie z Wami do momentu, kiedy reprezentacja będzie rozgrywała mecze towarzyskie" - napisał Grosicki.



W listopadzie reprezentacja rozegra dwa mecze w ramach Ligi Narodów. Pierwszy wolny termin na ewentualne spotkania towrzyskie wypadnie więc w marcu.