Kto zagra w WTA Finals? Oto wszystkie uczestniczki (ZDJĘCIA)

2 listopada rozpocznie się turniej WTA Finals. To prestiżowe zawody, w których udział bierze osiem najlepszych tenisistek świata. Kto znalazł się na elitarnej liście? Sprawdź w galerii poniżej.

WTA Finals to zwieńczenie długiego i wymagającego sezonu. Kwalifikację do niego otrzymuje tylko osiem najlepszych tenistek według rankingu WTA Race. To gwarantuje najwyższy możliwy poziom sportowy i ogromne emocje.

Od 2003 roku w turnieju stosuje się unikalny format, niespotykany w innych imprezach WTA Tour: zawodniczki są podzielone na dwie grupy po cztery tenisistki, w ramach których każda z nich rozgrywa po trzy mecze w systemie każdy z każdym. Dwie najlepsze przechodzą do fazy pucharowej - półfinału i finału.



W tym sezonie Finały WTA odbywają się w Rijadzie. Stolica Arabii Saudyjskiej podpisała z federacją umowę, na mocy której impreza gościć będzie w Królestwie przez trzy najbliższe lata.



Sprawdź, które zawodniczki wystąpią w WTA Finals.