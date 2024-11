Gospodarze poniedziałkowego spotkania, po fatalnym początku sezonu, zdają się "łapać wiatr w żagle". Polonia, po serii zwycięstw, wyszła ze strefy spadkowej, mimo że po pierwszych sześciu meczach miała na swoim koncie jedynie punkt. Obecnie podopieczni Mariusza Pawlaka plasują się na jedenastym miejscu w tabeli. W ostatnim meczu ligowym zremisowali na wyjeździe ze Stalą Stalowa Wola 1:1, a jedyną bramkę dla klubu ze stolicy, z rzutu karnego, zdobył Łukasz Zjawiński.

ZOBACZ TAKŻE: Polak znowu zabłysnął! Kolejne trafienie

To nie były najlepsze tygodnie dla piłkarzy Stali, którzy wygrali zaledwie jedno z ośmiu ostatnich starć w Betclic 1 Lidze. Rzeszowianie przegrali w ostatniej kolejce z ŁKS-em Łódź na własnym stadionie aż 2:4. Bramki dla "Stalowców" zdobyli Kamil Kościelny i Benedykt Piotrowski, jednak okazały się one niewystarczające do zdobycia trzech punktów. Bohaterem "Rycerzy Wiosny" został Austriak Stefan Feiertag, który popisał się dwoma trafieniami i zanotował asystę.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polonia Warszawa - Stal Rzeszów od godziny 17:00 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport