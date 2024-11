Liga Mistrzów: Liverpool - Bayer Leverkusen. Relacja live i wynik na żywo

Mecz ten zapowiada się arcyciekawie. Liverpool może pochwalić się kompletem trzech zwycięstw w tej edycji Champions League. "The Reds" wygrali na wyjeździe z AC Milan 3:1, u siebie z Bolonią 2:0, a następnie na wyjeździe z RB Lipsk 1:0. Do tego należy dodać świetną formę podopiecznych Arne Slota w Premier League, czego dowodem pozycja lidera.

Bayer również nie ma się czego wstydzić. W Lidze Mistrzów mistrzowie Niemiec posiadają siedem punktów za zwycięstwa u siebie z Feyenoordem 4:0, na wyjeździe z AC Milan 1:0 oraz remis w delegacji z Brest 1:1. W Bundeslidze podopieczni Xabiego Alonso plasują się na czwartej lokacie.

To właśnie postać hiszpańskiego trenera jest jednym z podtekstów tego starcia. Były znakomity pomocnik przez wiele lat występował w Liverpoolu, z którym sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów w pamiętnym sezonie 2004/2005. Co ciekawe, wówczas również doszło do starcia "The Reds" z Bayerem - w ramach 1/8 finału. W składach obu drużyn znajdowali się Jerzy Dudek i Jacek Krzynówek, a ten drugi strzelił nawet gola w rewanżowym starciu. Było to ostatnie starcie obu klubów w tych rozgrywkach, które zakończyło się triumfem angielskiego giganta 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Liverpool - Bayer Leverkusen od godz. 21:00

KN, Polsat Sport