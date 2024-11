Mocne słowa o PGE GiEK Skrze Bełchatów. "Nie mają podejścia do dużych zespołów"

Pięć zwycięstw i cztery porażki - to bilans PGE GiEK Skry Bełchatów w obecnym sezonie PlusLigi. Zespół od tego roku prowadzi Gheorghe Cretu, którego misją jest przywrócić drużynie dawny blask, wprowadzić ją do fazy play-off, a być może powalczyć o wyższe cele.

ZOBACZ TAKŻE: Stefano Lavarini przyleciał do Polski! Jaki jest powód wizyty trenera polskich siatkarek?

Po ostatniej porażce z Aluronem CMC Wartą Zawiercie nastroje nie są jednak zbyt pozytywne. Siatkarze Michała Winiarskiego zdominowali swoich gości, wygrywając w trzech setach. O tym meczu w programie "Polsat SiatCast" porozmawiali Marek Magiera i Jakub Bednaruk.

- Ten mecz pokazał, gdzie jest Skra. Na duże zespoły jak Jastrzębie, Zawiercie to jest za słaby zespół. To jest za mało. Ja wiem, że gdzieś z tyłu głowa jest ta legenda Skry sprzed wielu, wielu lat. To jest początek odbudowywania tej ogromnej na skalę światową marki - powiedział Bednaruk w podcaście.

Cretu postawił na wielu młodych zawodników, wcześniej nie do końca znanych polskim kibicom. Mimo że spisują się oni dobrze, trudno jest im się mierzyć z medalistami mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich.

- Na dzisiaj Miran Kujundzić, Pavle Perić i Amin Esmaeilnezhad stają naprzeciwko Aarona Russela, Bartosza Kwolka i Karola Butryna. No to jest różnica i to wyraźna. Skra na dzisiaj do dużych zespołów podejścia nie ma, bo nie ma takiej jakości - dodał nasz ekspert.

Kolejny mecz PGE Skra Bełchatów rozegra w 9 listopada. Na własnym boisku żółto-czarni podejmą Barkom Każany Lwów.