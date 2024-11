Hiszpanie ujawniają, frustracja Mbappe narasta. Francuz uderzył w Real

Kylian Mbappe miał być wielką postacią Realu Madryt, jednak ostatnie wyniki zarówno drużyny, jak i samego piłkarza mocno rozczarowują. Zdaniem hiszpańskich mediów Francuz nie jest zadowolony z sytuacji panującej w drużynie, a dodatkowo ma wiele zastrzeżeń co do sposobu gry "Królewskich".

Saga z transferem Mbappe do Realu Madryt zakończyła się w lipcu 2024 roku, kiedy to w końcu, po wielu latach plotek i doniesień, Francuz trafił na Santiago Bernabeu. Już i tak zapełniony po brzeg gwiazdami Real miał z byłym piłkarzem Paris Saint-Germain niepodzielnie rządzić w lidze oraz europejskich pucharach. Rzeczywistość jest zgoła inna, a Mbappe może za chwilę znaleźć się w gronie transferowych niewypałów.

ZOBACZ TAKŻE: Pech reprezentanta Polski. Złamał palec na treningu

Od początku sezonu 25-latek rozegrał 15 spotkań, strzelając 8 goli i notując 2 asysty. Trzy spośród tych trafień to wykorzystane rzuty karne. Do tego, w spotkaniach z mocniejszymi rywalami Mbappe po prostu zawodzi. Nie dość, że nie ma liczb, to jeszcze słabo wywiązuje się z zadań taktycznych. Kryzys formy można było dostrzec zwłaszcza w przegranych meczach z Barceloną (0:4) oraz Milanem (1:3).

Dziennikarze "Mundo Deportivo" poinformowali, że Mbappe nie jest zadowolony z futbolu, jaki prezentuje Real. Francuz, który w PSG był przyzwyczajony, że cała gra skupiała się na nim, ma mieć zastrzeżenia co do założeń taktycznych narzucanych przez Carlo Ancelottiego. 25-latek o swoim niezadowoleniu poinformował bliskich.

Po 12 kolejkach La Liga Real traci 9 punktów do Barcelony, ale ma rozegrany jeden mecz mniej. Fatalnie wygląda natomiast sytuacja w Lidze Mistrzów, gdzie "Los Blancos" okupują dopiero 18. lokatę.

IM, Polsat Sport