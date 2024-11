Kibice Hutnika mogą być w tym sezonie bardzo zadowoleni z gry swoich ulubieńców. Piłkarze klubu z Krakowa mają na swoim koncie siedem zwycięstw, pięć remisów i cztery porażki. Oznacza to, że do tej pory zdobyli 26 punktów, co plasuje ich na czwartym miejscu w tabeli Betclic 2. Ligi. Wyżej od nich są tylko KS Wieczysta Kraków, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Wyniki Podbeskidzia są znacznie słabsze. Zawodnicy zespołu z Bielska-Białej wygrali do tej pory o dwa mecze mniej niż ich najbliżsi rywale, remisując jedno spotkanie mniej. W efekcie tracą aż siedem punktów do swoich sobotnich przeciwników.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hutnik Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport