Pokaz siły Developresu! Rzeszowianki dalej niepokonane

Rzeszowianki przed sobotnim spotkaniem były jedyną drużyną Tauron Ligi z kompletem wygranych. Mimo to, zajmowały dopiero 3. miejsce, a wszystko przez to, że 3 z 6 zwycięstw to pięciosetowe mecze. Kaliszanki sezon zaczeły od 4 porażek, ale poprzednie 2 spotkania to już zwycięstwa za trzy punkty.

ZOBACZ TAKŻE: Niebywałe wieści dotyczące PlusLigi. Czegoś takiego nie było od lat!

W pierwszym secie siatkarki MKS potrafiły jeszcze momentami postawić się faworyzowanym przeciwniczkom. Rzeszowianki zaczęły odjeżdżać od stanu 17:17 i ostatecznie wygrały do 22.

Druga odsłona to już zdecydowanie mniej emocji. Gospodynie od początku budowały dużą przewagę, a przyjezdne ugrały w tym secie jedynie 15 oczek. Po stronie Developresu dobrze funkcjonowały skrzydła i system blok-obrona. Trzecia partia również bez historii. Rzeszowianki triumfowały 25:13. MVP meczu została Elizabeth Vicet.

Developres jest zatem w dalszym ciągu niepokonany we wszystkich rozgrywkach obecnego sezonu, bo przypomnijmy, że do 7 wygranych w lidze siatkarki Michała Maska dołożyły jeszcze zwycięstwo w Lidze Mistrzyń z Maritzą Płowdiw.

Developres Rzeszów - Energa MKS Kalisz 3:0 (25:22, 25:15, 25:13)

DevelopRes Rzeszów: Karina Chmielewska, Monika Fedusio, Agnieszka Korneluk, Bruna Honorio, Elizabet Vicet, Karolina Fedorek – Aleksandra Szczygowska (libero) – Magdalena Jurczyk, Marrit Jasper, Aleksandra Dudek.

Energa MKS Kalisz: Gabriela Makarowska-Kulej, Pola Nowacka, Sonia Kubacka, Wiktoria Szumera, Klara Dite, Marta Pol - Julia Mazur (libero) – Joanna Sikorska, Darya Borys, Natalia Pajdak (libero), Katarzyna Wawrzyniak, Oliwia Nastawska.

IM, Polsat Sport