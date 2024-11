Radomka gra dalej w Pucharze CEV

Radomianki dzięki zwycięstwu 3:0 w pierwszym meczu u siebie, w środowym starciu potrzebowały tylko dwóch wygranych setów, by przypieczętować awans do kolejnej rundy. Wykonały to zadanie bez większych problemów i chociaż w trzeciej partii przegrywały już 12:15, zdołały odwrócić losy tej odsłony w końcówce i zakończyć mecz w trzech setach.

Do zwycięstwa poprowadziła je Monika Gałkowska (12 pkt). Zespół trenera Jakuba Głuszaka zdominował rywalki przede wszystkim w bloku - zatrzymał je 11 razy, podczas gdy sam został zablokowany zaledwie czterokrotnie.

Pierwszy mecz 1/8 finału zostanie rozegrany 28 listopada w Neuchatel. Rewanż tydzień później w Radomiu.

BS, PAP