Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka wioślarskiej czwórki podwójnej

Jeśli igrzyska są organizowane w roku z dwójką na początku, to możemy być pewni, że polscy wioślarze przywiozą z nich co najmniej jeden medal. Niezależnie od tego, ile osad wyślemy na regaty olimpijskie. Na podparyskim torze w Vaires-sur-Marne wystartowały tylko dwie, ale przecież liczy się jakość, a nie ilość. O ile ta druga poszła w polskich wiosłach trochę w dół i mamy powody, by nad tym ubolewać, to jakościowo można uznać, że wciąż ta dyscyplina ma się dobrze.

Tym bardziej że brązowy krążek męskiego kwartetu na igrzyskach w Paryżu niespodzianką nie był. Nasza czwórka podwójna w ostatnich sezonach na najważniejszych imprezach nie zawodzi. Ma na koncie złoto mistrzostw świata i złoto mistrzostw Europy, wielokrotnie kończyła na podium także zawody Pucharu Świata. Prowadzeni przez utytułowanego trenera Aleksandra Wojciechowskiego (to przecież on przez lata opiekował się inną czwórką podwójną, która wywalczyła m.in. złoto na IO w 2008 roku w Pekinie) zawodnicy jechali jednak do Francji z bolesną wiedzą, jak to jest być na nich tuż za medalową trójką. Tym olimpijskim.



Więcej o wioślarskiej czwórce podwójnej można przeczytać TUTAJ.

Oddaj głos na swojego faworyta w 90. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2023 Roku TUTAJ.

90. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski - WIOŚLARSTWO

2. Natalia Bukowiecka - LEKKOATLETYKA

3. Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk - SZERMIERKA

4. Aleksandra Kałucka - WSPINACZKA SPORTOWA

5. Jakub Kochanowski - SIATKÓWKA

6. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier - SHORT TRACK

7. Wilfredo Leon - SIATKÓWKA

8. Robert Lewandowski - PIŁKA NOŻNA

9. Ksawery Masiuk - PŁYWANIE

10. Aleksandra Mirosław - WSPINACZKA SPORTOWA

11. Katarzyna Niewiadoma - KOLARSTWO

12. Wojciech Nowicki - LEKKOATLETYKA

13. Ewa Pajor - PIŁKA NOŻNA

14. Daria Pikulik - KOLARSTWO

15. Jeremy Sochan - KOSZYKÓWKA

16. Ewa Swoboda - LEKKOATLETYKA

17. Julia Szeremeta - BOKS

18. Angelika Szymańska - JUDO

19. Iga Świątek - TENIS

20. Katarzyna Wasick - PŁYWANIE

21. Joanna Wołosz - SIATKÓWKA

22. Jan Zieliński - TENIS

23. Bartosz Zmarzlik - ŻUŻEL

24. Klaudia Zwolińska - KAJAKARSTWO GÓRSKIE

25. DAMIAN ŻUREK - ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Przegląd Sportowy, Polsat Sport