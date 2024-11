Polak będzie bronił mistrzowskiego pasa! "Mam wielkie plany"

32-letni Paweł Polityło (9-4) stoczył 8 walk dla KSW (4-4), a po odejściu związał się z Babilon MMA i już w drugim pojedynku sięgnął po mistrzowski pas po zdominowaniu Szymona Rakowicza na dystansie 5 rund. Teraz zawodnik klubu Straight Blast Gym Ireland zmierzy się z Błażejem Majdanem (6-4), który na liście pokonanych rywali ma takich zawodników jak Szymon Karolczyk, Bartosz Stawinoga i Kamil Warzybok.

ZOBACZ TAKŻE: Babilon MMA 49 w Radomiu. Majdan: "Jestem w życiowej formie"

– Camp przeszedł pomyślnie, czyli ciężko i bez kontuzji. Czuję się świetnie i zbijam wagę, a w piątek kibice mogą się spodziewać fajerwerków – zapowiada 32-letni Paweł Polityło. – Nigdy nie sugeruję się rekordem moich przeciwników. Rankingi, pasy i liczby nie walczą, walczy człowiek i wszystko zależy od tego, jak jest nastawiony. Ja będę w stu procentach przygotowany i nastawiony. Do tego dochodzi moje doświadczenie. Zobaczycie "Polskiego Orła" w świetnej formie!

Polityło prezentuje się kapitalnie po przeniesieniu z wagi koguciej do piórkowej, ale jest przekonany, że najlepsze dopiero przed nim.

– Ostatnie 12 miesięcy to bardzo pracowity okres dla mnie. O życiowej formie można powiedzieć, kiedy sportowiec zakończy karierę. Wtedy można ocenić, kiedy miał życiówkę. Ja jeszcze nie zamierzam kończyć kariery i choć czuję, że jestem w życiowej formie, to chcę się dalej rozwijać i wiem, że stać mnie na dużo więcej – dodaje "Polski Orzeł". – Mam wielkie plany na kolejny rok, jednak póki co skupiam się na najbliższym piątku i obronie mistrzowskiego pasa na gali Babilon MMA 49 w Radomiu – kończy czempion.

Karta walk gali Babilon MMA 49 w Radomiu:

Walka o mistrzowski pas w wadze piórkowej (do 66 kg):

5 x 5 min - Paweł "The Polish Eagle" Polityło (9-4) vs Błażej Majdan (6-4)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Piotr Kacprzak (10-4) vs Fabiano "Jacarezinho" Silva (34-16-1)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Marcin Skrzek (8-5) vs Said-Magomed "Wolf" Abdulkadirov (9-2)

Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Iwo Baraniewski (4-0) vs Sylwester "Soldier" Borys (9-5)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Szymon Herrmann (3-0) vs Kamil Korzeniewski (3-0)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Mateusz Głuch (8-11) vs Sebastian "Bast" Szweda (3-5)

Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Michał "Benek" Bednarski (1-2) vs Marcin "Arab" Kalata (3-5)

Walka w umownym limicie do 80 kg:

3 x 5 min - Bartłomiej "Bioły" Nowak (1-4) vs Maciej Zacholski (1-1)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Mateusz Wieczorek (debiut) vs Filip Kamysz (debiut)

Walka semi-pro w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min - Bartosz Wieczorek vs Jakub Lubas

Informacja prasowa