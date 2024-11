PKO BP Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin. Relacja live i wynik na żywo

Patrząc na marki Lechii Gdańsk i Pogoni Szczecin można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że derby Pomorza będą hitem 16. kolejki Ekstraklasy. Niestety oba zespoły notują fatalne serie. Lechia jest najgorszych zespołem w Ekstraklasie, jeśli chodzi o zdobycze punktowe na własnym stadionie. Z kolei Pogoń najgorsza jest na wyjazdach.

Pięć punktów i tyle samo goli. To bilans Lechii Gdańsk w meczach rozgrywanych na Polsat Plus Arenie. W Gdańsku beniaminek ligi radzi sobie fatalnie. Nie lepiej zawodnicy Szymona Grabowskiego radzą sobie na wyjazdach. Efekt? Zespół z Trójmiasta zadomowił się w strefie spadkowej i po 15. kolejkach strata Lechii do bezpiecznej pozycji wynosi już cztery punkty.

W bieżącym sezonie Ekstraklasy tylko cztery zespoły nie wygrały meczu wyjazdowego. Jedną z nich jest Pogoń, która poza domem przegrała sześć spotkań z rzędu. "Portowcy z delegacji przywieźli jak dotąd zaledwie punkt.

W ostatnich pięciu meczach pomiędzy obiema ekipami, czterokrotnie górą była Pogoń. Gospodarze muszą wyciągnąć lekcję z przeszłości, bo gola przeciwko "Portowcom" nie są w stanie strzelić od czterech spotkań. Czy fatalną serię uda się przełamać w 16. kolejce sezonu 24/25?

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

