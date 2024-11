Po zwycięstwach nad ekipami: FC Kopenhaga (2:1), Petrocub Hincesti (2:0) oraz Molde FK (3:0), niesamowita passa Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji UEFA wynosi obecnie 3 zwycięstwa. Tak świetny wynik pozwolił na zajęcie wysokiego, 3. miejsca, co jest niezwykle istotne w kontekście ewentualnego bezpośredniego awansu do 1/8 finału rozgrywek.

Aktualny mistrz Polski gra jednak nie tylko o uniknięcie wcześniejszej fazy play-offów, ale również o pokaźny zastrzyk gotówki... Tej do wygrania w Lidze Konferencji jest naprawdę dużo.

Ostatnie "europejskie" spotkanie, rozgrywane 7 listopada w Białymstoku, mogło z kolei dać zespołowi z Podlasia bardzo istotny zastrzyk pewności siebie. Jaga zdominowała teoretycznie mocniejszego rywala i nie pozostawiła mu żadnych argumentów na boisku przy ulicy Słonecznej.

- Zdobyliśmy trzy gole, byliśmy groźni w polu karnym, była też nieuznana bramka ze spalonego. Dziękuję bardzo drużynie za ten mecz, za to, co robi. To zawodnicy często dodają mi odwagi, to oni pokazują cały czas swoją pasję, ten głód i inspirują mnie do tego, że w życiu nie warto nikomu wyznaczać granic, barier i zamykać się na to, co może zrobić - mówił po tym meczu szkoleniowiec "Jagi" Adrian Siemieniec.

Tym razem na drodze białostoczan stanie drugi obecnie zespół ligi słoweńskiej - NK Celje, które w Europie poniosło do tej pory 2 porażki: z Vitorią Guimaraes (1:3) oraz Realem Betis (1:2), ale też rozbiło 5:1 turecki Basaksehir.

Polskich kibiców może nieco martwić fakt, że od meczu z Molde Jagiellonia zdaje się łapać w ekstraklasie niewielką zadyszkę. "Pululu i spółka" zremisowali bowiem dwa mecze u siebie: 2:2 z Rakowem Częstochowa i 2:2 ze Śląskiem Wrocław.

Jak będzie teraz? Czy "Jaga" wyśrubuje serię zwycięstw do 4 z rzędu?

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - NK Celje od godziny 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia od godziny 17:00 w Polsacie Sport Premium 1.

AŁ, Polsat Sport