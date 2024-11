Polskie kluby w genialnej pozycji! Awans już pewny?

Dotychczasowa postawa obu klubów przerosła oczekiwania największych optymistów. Legia i Jagiellonia mają po trzech spotkaniach komplet punktów i zajmują, odpowiednio, drugą i trzecią lokatę w łącznej tabeli rozgrywek, ustępując bilansem bramek tylko Chelsea.

Według statystycznych wyliczeń wszystkie sześć ekip, które nie straciły jeszcze punktu, czyli - poza polskimi i Chelsea - także Rapid Wiedeń, portugalska Vitoria Guimaraes i niemieckie Heidenheim, ma już zapewnione miejsca w czołowej "24", co oznacza co najmniej baraż o 1/8 finału.

Przypominamy, jak wygląda tabela Ligi Konferencji przed czwartkowymi meczami:

Mecze - Zwycięstwa - Remisy - Porażki - Gole - Punkty

1. Chelsea 3 3 0 0 16-3 9

2. Legia Warszawa 3 3 0 0 8-0 9

3. Jagiellonia Białystok 3 3 0 0 7-1 9

4. Rapid Wiedeń 3 3 0 0 6-1 9

5. Vitoria Guimaraes 3 3 0 0 7-3 9

6. FC Heidenheim 3 3 0 0 5-1 9

7. Shamrock Rovers 3 2 1 0 7-3 7

8. AC Fiorentina 3 2 0 1 7-4 6

9. Pafos FC 3 2 0 1 5-2 6

10. Olimpija Lublana 3 2 0 1 5-2 6

11. FC Lugano 3 2 0 1 5-4 6

12. Heart of Midlothian 3 2 0 1 4-3 6

13. KAA Gent 3 2 0 1 5-5 6

14. Vikingur Reykjavik 3 2 0 1 5-5 6

15. Cercle Brugge 3 1 1 1 7-5 4

16. Djurgardens IF 3 1 1 1 5-5 4

17. APOEL Nikozja 3 1 1 1 3-3 4

18. Betis Sewilla 3 1 1 1 3-3 4

19. Borac Banja Luka 3 1 1 1 2-3 4

20. NK Celje 3 1 0 2 7-6 3

21. Omonia Nikozja 3 1 0 2 4-3 3

22. Molde FK 3 1 0 2 4-5 3

23. TSC Backa Topola 3 1 0 2 4-5 3

24. The New Saints 3 1 0 2 3-4 3

25. FK Astana 3 1 0 2 1-3 3

26. HJK Helsinki 3 1 0 2 1-5 3

27. FC St. Gallen 3 1 0 2 6-11 3

28. FC Noah 3 1 0 2 2-9 3

29. FC Kopenhaga 3 0 2 1 4-5 2

30. LASK Linz 3 0 2 1 2-4 2

31. Istanbul Basaksehir 4 0 2 2 4-9 2

32. Panathinaikos Ateny 3 0 1 2 3-7 1

33. Petrocub Hincesti 4 0 1 3 1-9 1

34. FK Mlada Boleslav 3 0 0 3 1-5 0

35. Dynamo Mińsk 3 0 0 3 1-7 0

36. Larne FC 3 0 0 3 2-9 0

Legia, która wcześniej pokonała kolejno Betis Sewilla 1:0, TSC Backa Topola 3:0 i Dynamo Mińsk 4:0, w czwartek o godz. 21 zagra w Nikozji z Omonią. Cypryjski rywal zajmuje 21. miejsce w tabeli, a jedyne punkty zdobył na inaugurację wygrywając z Vikingurem Reykjavik 4:0. Później doznał porażek w Szkocji z Heart of Midlothian 0:1 i w Belgii z KAA Gent 0:2. Jego zawodnikami są m.in. Mariusz Stępiński i Mateusz Musiałowski, ale ten drugi nie został zgłoszony do LK.

Natomiast białostoczanie o godz. 18.45 zagrają w Słowenii z NK Celje. Zespół trenera Adriana Siemieńca jest niepokonany od 14 września, a w LK do tej pory wygrał na wyjeździe z FC Kopenhaga 2:1, a przed własną publicznością z Petrocubem Hinesti 2:0 i Molde FK 3:0. NK Celje to 20. drużyna tabeli, która jedyne punkty zdobyła wygrywając u siebie z tureckim Basaksehir aż 5:1. Porażek dwukrotny mistrz Słowenii, w tym z poprzedniego sezonu, doznał z Vitorią Guimaraes 1:3 i w poprzedniej kolejce w Sewilli z Betisem 1:2. Największą gwiazdą klubu jest trener Albert Riera. 42-letni Hiszpan to były piłkarz m.in. Liverpoolu, Olympiakosu Pireus czy Galatasaray Stambuł, który w reprezentacji kraju zagrał 16 razy i zdobył cztery gole.

Po tej kolejce Legię czekają jeszcze starcia ze szwajcarskim FC Lugano przed własną publicznością i z Djurgarden IF w Sztokholmie, a zespół z Białegostoku zagra kolejno FK Mlada Boleslav w Czechach i Olimpiją Lublana na swoim obiekcie.

Kiedy spotkania Legii i Jagiellonii w Lidze Konferencji? Transmisje na sportowych antenach Polsatu.

