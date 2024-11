Polski finał Ligi Konferencji? Ekspert optymistycznie. "To dopiero początek"

Były reprezentant Polski podzielił się swoimi przemyśleniami na temat obecnej sytuacji polskich drużyn w Lidze Konferencji UEFA. Podkreślił znaczenie ciężkiej pracy i koncentracji na najbliższych meczach, jednocześnie zwracając uwagę na długofalowe cele, które mogą przynieść sukces na europejskiej arenie.

- Nie ma co się oglądać wstecz. Mamy punkty i gramy w Lidze Konferencji. Oczywiście, szkoda, że nie w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy, ale trzeba docenić to, co mamy. Obie drużyny prezentują się świetnie, wygrywają, a teraz czekają nas kolejne mecze. Musimy przejść tę fazę i awansować dalej, by później walczyć o trofeum. Gdyby Robert Lewandowski nie myślał o długofalowych celach, nie grałby na tak wysokim poziomie, jak obecnie. To ciągłe wyzwanie, trzeba żyć piłką na co dzień. Trzeba ciężko pracować, a nie oglądać się na inne rzeczy. Najważniejsze jest wygrywanie i podnoszenie trofeów, a nie to, jak jesteśmy odbierani przez innych czy jak wyglądamy w telewizji - powiedział ekspert.

W drugiej części swojej wypowiedzi były zawodnik Atletico Madryt przeanalizował perspektywy polskich drużyn w europejskich rozgrywkach, wyrażając nadzieję na ich dalszy rozwój i sukcesy. Zwrócił uwagę na potencjalne korzyści dla reprezentacji Polski, wynikające z doświadczenia zdobytego przez zawodników w europejskich pucharach.

- Od czegoś trzeba zacząć. Jeśli będziemy grać w pucharach na wiosnę, to czemu nie? Jest nawet szansa na polski finał Ligi Konferencji - Jagiellonia - Legia. To dopiero początek, ale marzymy o tym, by przynajmniej jedna polska drużyna grała na wysokim poziomie europejskim. Najlepiej byłoby, gdyby w składach tych zespołów było około połowy Polaków. Trener reprezentacji miałby wtedy idealną pozycję wyjściową, dysponując około dwudziestoma zawodnikami ogranymi na europejskim poziomie - zauważył Kosecki.

