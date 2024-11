Betclic 1 Liga: Miedź Legnica - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo

Trzy miesiące. Dokładnie od tego czasu Miedź Legnica pozostaje niepokonana w rozgrywkach Betclic 1 Ligi. Piłkarze Ireneusza Mamrota na półmetku rozgrywek są jednym z głównych faworytów do awansu do Ekstraklasy. Czy w spotkaniu z GKS Tychy potwierdzą te aspiracje? Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

Arka Gdynia była ostatnim zespołem w rozgrywkach Betclic 1 Ligi, który w starciu z Miedzią Legnica zdołał wywalczyć komplet punktów. Wszystko wydarzyło się równo trzy miesiące temu i od tego czasu zawodnicy Ireneusza Mamrota pozostają niepokonani w ligowych rozgrywkach.

Nie oznacza to jednak, że od trzech miesięcy drużyna z Legnicy nie straciła punktów. Dwa remisy w dwóch ostatnich meczach z Wisłą Płock i Bruk-Betem sprawiły, że Miedź zajmuje obecnie 3. miejsce w lidze z dorobkiem 34 punktów. Na półmetku rozgrywek zespół Mamrota jest jednym z głównych kandydatów do powrotu do Ekstraklasy.

W zupełnie innej sytuacji znajduje się dzisiejszy rywal Miedzi - zespół GKS-u Tychy. Goście sobotniego pojedynku plasują się na 17. miejscu w tabeli z punktem przewagi nad strefą spadkową. Słaby wynik w meczu z faworytem z Legnicy może sprawić, że w następnej ligowej kolejce, zawodnicy GKS-u będą walczyli o powrót na bezpieczną lokatę.

Ostatni mecz pomiędzy obiema ekipami zakończył się remisem 2:2. Czy w sobotę na stadionie w Legnicy kibice znów obejrzą aż cztery gole?

