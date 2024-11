Nie żyje znany piłkarz. Był wicemistrzem świata

Piłkarską karierę Jelinek rozpoczął w CAFC Praga, ale największe sukcesy odnosił w barwach stołecznej Dukli, z którą sięgnął między innymi po pięć mistrzostw i trzy Puchary Czechosłowacji.

ZOBACZ TAKŻE: Smutny koniec znanego piłkarza. Pochowano go z bezdomnymi

Po znakomitych dziewięciu sezonach w Dukli Praga trafił do VTŻ Chomutov, skąd po trzech latach odszedł do Go Ahead Eagles Deventer. W Holandii spędził jedynie dwa sezony, ponieważ nie dostał zgody od czechosłowackich działaczy na przedłużenie kontraktu z Go Ahead Eagles. Jak przyznał po latach w rozmowie z dziennikiem "Blesk", przyczyną była... odmowa wręczenia łapówki w wysokości 2 tysięcy dolarów, której domagał się od niego jeden z przedstawicieli krajowej federacji.

Po krótkim pobycie w lidze holenderskiej wrócił do Czechosłowacji i do końca kariery grał w Bohemians Praga.

W czechosłowackiej ekstraklasie Josef Jelinek rozegrał łącznie 179 meczów, w których strzelił 43 gole.

Ogromny sukces Jelinek osiągnął również z reprezentacją Czechosłowacji, sięgając w 1962 roku po wicemistrzostwo świata. Nasi południowi sąsiedzi w fazie pucharowej mundialu wyeliminowali wówczas drużyny Węgier i Jugosławii, zaś w wielkim finale przegrali 1:3 z Brazylią, z którą wcześniej... zremisowali 0:0 w fazie grupowej. W reprezentacji Czechosłowacji Josef Jelinek rozegrał 10 meczów, zdobywając 2 bramki.

Z drużyny czechosłowackich wicemistrzów świata żyją już tylko dwaj zawodnicy: Vaclav Masek (83 lata) i Jozef Stibranyi (84 lata).