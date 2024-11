Ogromna szansa przed 17-letnim Polakiem. Może zagrać z Milanem

W sobotę o godzinie 18:00 rozpocznie się spotkanie 14. kolejki Serie A, w którym AC Milan zmierzy się z Empoli. Szansę debiutu we włoskiej elicie może otrzymać Dawid Bembnista. 17-letni Polak znalazł się w kadrze meczowej zespołu gości.

Urodzony w 2007 roku obrońca do tej pory występował w młodzieżowych drużynach ekipy z Toskanii. W tym sezonie zaliczył trzy występy na poziomie Primavery. Oprócz niego w kadrze Empoli znalazł się inny zawodnik, który może ewentualnie otrzymać szansę debiutu na najwyższym poziomie rozgrywkowym - Jacopo Bacci.

Bembnista zaczynał przygodę z piłką w FA Nakło nad Notecią i Dębie Potulice. Następnie był związany z juniorskimi zespołami Zawiszy Bydgoszcz i FASE Szczecin. W sezonie 2022/2023 przeniósł się na Półwysep Apeniński. Został zawodnikiem Empoli, w którym stopniowo przechodził przez kolejne szczeble drużyn młodzieżowych. W końcu został włączony do pierwszego zespołu, co zaowocowało powołaniem do kadry meczowej.

Polscy piłkarze znacząco zapisali się w historii Empoli. Wystarczy wspomnieć, że barw "Azzuri" broniło aż 10 Biało-Czerwonych. Wśród nich byli m.in. Piotr Zieliński, Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski, Sebastian Walukiewicz czy Bartosz Bereszyński.

Aktualnie plasuje się na 10. miejscu w Serie A, a zatem dokładnie w połowie stawki. Ostatnio podopieczni Roberto D'Aversy radzą sobie całkiem obiecująco. W trzech ostatnich meczach nie zanotowali ani jednej porażki. W poprzedniej kolejce zremisowali u siebie z Udinese 1:1.