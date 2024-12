Błachowicz wraca do oktagonu! Podpisał kontrakt

W czwartkowe popołudnie internet obiegł jednoznaczny wpis byłego mistrza UFC w wadze półciężkiej, Jana Błachowicza (29-10-1, 9 KO, 9 Sub). Polak krótko poinformował swoich fanów, że podpisał nowy kontrakt z największą federacją mieszanych sztuk walki na świecie i niedługo będziemy mogli zobaczyć jego powrót do klatki.

Emotki pięści i podpisywania sugerują, że kibice nie będą długo czekali na powrót do oktagonu zawodnika z Cieszyna. Błachowicza ostatni raz widzieliśmy w klatce UFC w lipcu ubiegłego roku. Wtedy przegrał niejednogłośną decyzją z obecnym mistrzem kategorii półciężkiej UFC, Alexem Pereirą (12-2-0). Polak miał zmierzyć się podczas styczniowej gali z Serbem Aleksandarem Rakicem (14-5-0), jednak z powodu kontuzji pojedynek został odwołany.

Od tamtej pory zawodnik WCA Fight Team zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi - między innymi przeszedł operacje kontuzjowanych łokci. Polak dawał ostatnio wiele znaków na to, że wróci do klatki, jednak teraz, gdy kontrakt jest podpisany, możemy się spodziewać ogłoszenia UFC związanego z "Cieszyńskim Księciem". Powrotu 41-latka do oktagonu możemy spodziewać się jednak dopiero w nowym roku.

Przypomnijmy, że zawodnik z Cieszyna czeka na wygraną w zawodowym MMA od maja 2022 roku. W rankingu kategorii półciężkiej Błachowicz plasuje się na czwartym miejscu. Mistrzem jest wspomniany Pereira.