Przez długi czas po obu stronach nie mieliśmy żadnej klarownej okazji. To zmieniło się dopiero w 20. minucie, gdy wyśmienitym rajdem popisał się Pedro. Sfaulowany po wyjściu golkipera wywalczył dla swojej drużyny rzut karny, a do "jedenastki" podszedł Mattia Zaccagni. Źle uderzoną piłkę doskonale wybronił Elia Caprile i wciąż mieliśmy bezbramkowy remis.

Otwarcie wyniku oglądaliśmy już w 32. minucie, gdy Tijjani Noslin dopadł do piłki i wpakował ją z bliskiej odległości do siatki. Rzymscy kibice mieli powody do radości w tym spotkaniu.

Napoli odpowiedziało bardzo szybko za sprawą Giovanniego Simeone. Pierwszy strzał został zablokowany, ale Argentyńczyk dobił piłkę zdobywając pierwsze trafienie dla swojego zespołu.

Prawdziwą gwiazdą spotkania był jednak Noslin. Lazio wyraźnie było rozpędzone, a świetnie dysponowany był również doświadczony Pedro. To właśnie jego podanie postawiło Holendra w doskonałej sytuacji i pozwoliło na strzelenie drugiego gola. Po 41. minucie mieliśmy wynik 2:1 i to Napoli musiało gonić swojego rywala.

W drugiej połowie ponownie lepsze otwarcie odnotowali rzymianie. Swoje winy z pierwszej połowy odkupił Zaccagni, który asystował przy kolejnym trafieniu Noslina. Holenderski napastnik był nie do zatrzymania w tym spotkaniu i udowodnił to po raz kolejny w 50. minucie meczu.

Oba zespoły próbowały swoich sił w ataku, ale nie przyniosło to większego rezultatu. Lazio mogło grać rozważniej w środku boiska, z kolei Napoli musiało ryzykować. Obaj szkoleniowcy wprowadzali też zmiany w swoich szeregach. Na boisku pojawił się m.in. Romelu Lukaku czy Matteo Guendouzi, ale nie zmieniło to końcowego wyniku. Lazio zapewniło sobie awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch.

Lazio - Napoli 3:1 (2:1)

Bramki: Tijjani Noslin 32, 41, 50 - Giovanni Simeone 36

PI, Polsat Sport