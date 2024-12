Dla Jagiellonii wyjazd na ten mecz, to początek ponad tygodniowego pobytu poza Białymstokiem. Po meczu w pucharze kraju, w niedzielę zmierzą się w Krakowie z Puszczą Niepołomice w ostatniej w tym roku kolejce piłkarskiej ekstraklasy, a w czwartek 12 grudnia - w piątej kolejce fazy zasadniczej Ligi Konferencji - zagrają na wyjeździe z czeskim FK Mlada Boleslav. Dopiero po tym meczu wrócą do siebie.

ZOBACZ TAKŻE: Dwie bramki przewagi nie wystarczyły! Wisła Kraków odpadła z Pucharu Polski

"Na pewno możemy spodziewać się intensywności tego czasu, który spędzamy na wyjazdach, ale mieliśmy dwa dni, żeby (po meczu wyjazdowym z Pogonią Szczecin) odpocząć w domach, więc jesteśmy zregenerowani, naładowani i gotowi na to, co przed nami" - powiedział Siemieniec.

Olimpia Grudziądz to kolejny drugoligowy przeciwnik Jagiellonii w obecnej edycji Pucharu Polski. Pod koniec października białostoczanie pokonali w 1/16 finału Chojniczankę Chojnice 3:0.

"Nie patrzę na to, jak Olimpia wygląda w tabeli. Mnie interesuje przede wszystkim to, jak my się zaprezentujemy na boisku, jak będziemy kontrolować to spotkanie. Olimpia w tym meczu nic nie musi, a my musimy i sobie zdajemy z tego sprawę" - powiedział szkoleniowiec mistrzów Polski.

Zaznaczył, że Jagiellonia ma za sobą doświadczenie gry pod presją w różnych rozgrywkach. "Bardzo poważnie traktujemy ten mecz, puchar Polski jest dla nas bardzo ważny" - zapewnił.

Siemieniec mówił, że w sporcie profesjonalnym, jeśli chce się robić postępy, trzeba umieć sobie radzić z presją. "Zgadzam się z tym, że w tym meczu jest na nas presja, ale ona jest praktycznie co 3-4 dni, z małymi wyjątkami. Bardzo nam zależy na tym, by na wiosnę grać w trzech rozgrywkach" - mówił szkoleniowiec.

Chodzi o ekstraklasę, Puchar Polski i Ligę Konferencji. Białostoczanie od połowy września nie przegrali meczu w żadnych rozgrywkach; to łącznie piętnaście spotkań. W ekstraklasie na pewno przed zimową przerwą zajmą miejsce na podium, w LK mają już zapewnioną grę w wiosennych meczach.

Siemieniec dodał, że bardzo dobra jest sytuacja kadrowa przed ostatnimi meczami w tym roku, po spotkaniu w Szczecinie nie ma dodatkowych kontuzji. W kadrze na długi wyjazd jest już kapitan drużyny Taras Romanczuk, który z powodu urazu nie zagrał w dwóch meczach ekstraklasy i w LK ze słoweńskim NK Celje; na razie nie wiadomo, w którym ze spotkań będzie już w pełnej dyspozycji.

Wynik na żywo i relacja live z meczu Olimpia Grudziądz - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

MS, PAP