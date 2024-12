Siatkarski czwartek w Polsacie Sport! Zobacz plan transmisji!

Czwartek 5 grudnia to kolejny dzień pełen siatkarskich emocji! Tego dnia odbędą się mecze elitarnej Ligi Mistrzów, TAURON Ligi oraz PLS 1. Ligi siatkarzy. Gdzie obejrzeć spotkania? O której godzinie? Zobacz plan transmisji!

Kobiety mają pierwszeństwo, więc nasz siatkarski dzień zaczniemy od zmagań w Tauron Lidze pomiędzy BKS-em Bielsko-Biała a Radomką Radom. Faworytkami tego starcia są niewątpliwie gospodynie, które plasują się na czwartym miejscu ze świetnym bilansem siedmiu zwycięstw i tylko jednej porażki. Bielszczanki rozegrały aż dwa mecze mniej względem znajdujących się wyżej ŁKS-u Commercecon Łódź oraz Developresu Rzeszów, toteż kontynuując dobrą passę mają szansę lada moment wskoczyć na podium. BKS jest niepokonany na krajowym podwórku od 12 października.

Słabiej w tym sezonie spisuje się Radomka, która znajduje się w środku tabeli - na szóstej lokacie z dorobkiem czterech zwycięstw i sześciu porażek. Ekipa z województwa mazowieckiego niespodziewanie przegrała niedawno na wyjeździe z Sokołem Mogilno 2:3, który dzięki temu opuścił niechlubne ostatnie miejsce w klasyfikacji.

W zeszłym sezonie BKS dwukrotnie pokonał Radomkę - u siebie 3:2 oraz na wyjeździe 3:0. A jak będzie tym razem?

Niemal równolegle do konfrontacji na południu Polski, siatkarscy kibice mogą obserwować starcie na niwie europejskiej. W Lidze Mistrzów zespół Olympiakosu podejmie Fenerbahce. Oba kluby słyną z bardzo zagorzałego dopingu swoich fanów - nie tylko na piłkarskich arenach, ale również w halach. Być może gorąco będzie także na parkiecie. Stawką jest drugie miejsce w grupie B po trzech kolejkach. Grecy posiadają cztery punkty - o jeden więcej od Turków. Zapowiada się wyrównana batalia.

Na koniec wracamy na ligowe parkiety, ale tym razem zajrzymy na zaplecze PlusLigi. Tam drużyna BAS Białystok zmierzy się z Avią Świdnik. Patrząc na wyniki ostatnich meczów, faworytami są goście, którzy wygrali trzy poprzednie spotkania i w tabeli plasują się na czwartej pozycji. Siódmą lokatę okupuje BAS, który z kolei poniósł trzy porażki z rzędu. Czy gospodarzom uda się przerwać złą serię? W poprzednim sezonie w bezpośrednich konfrontacjach oba zespoły wygrywały bez straty seta na boisku rywala.

Plan transmisji czwartkowych meczów siatkarskich. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

TAURON Liga: BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Moya Radomka Radom godz. 17:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Liga Mistrzów: Olympiakos - Fenerbahce godz. 18:00 (Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

PLS 1. Liga: REA BAS Białystok - PZL Leonardo Avia Świdnik godz. 20:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)