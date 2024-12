Powrót Szymona Kołeckiego to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie polskich mieszanych sztuk walki w tym roku. Polak wróci do klatki po 41 miesiącach przerwy. Jego przeciwnikiem będzie Oli "The Spartan" Thompson. Ich pojedynek non-title w wadze ciężkiej to co-main event jubileuszowej gali Babilon MMA 50.

ZOBACZ TAKŻE: Czy Szymon Kołecki jest najdroższym zawodnikiem w Polsce? Odpowiedział bez wahania

Wielkie emocje wśród kibiców MMA wzbudza również walka wieczoru. Krzysztof Mendlewski będzie bronił mistrzowskiego pasa Babilon MMA w kategorii lekkiej. Rękawice skrzyżuje z nim Filip Lamparski. Mendlewski jedyną porażkę poniósł z rąk Piotra Kacprzaka w walce o pas kategorii piórkowej. Po nieudanym ataku na tron wrócił do wagi lekkiej, gdzie znokautował Kamila Krzewinę, a następnie zdetronizował Mateusza Makarowskiego, wygrywając rewanżowe starcie przez duszenie w 2. rundzie na gali Babilon MMA 43 w marcu bieżącego roku.

Oprócz tego podczas zbliżającej się gali w klatce pojawią się między innymi Adam Kowalski, Adrian Gunia czy Mert "The Lion" Aslan. Emocji zatem na pewno nie zabraknie.

Transmisja gali Babilon MMA 50 w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Początek transmisji na Polsat Sport Fight o godzinie 19:00, natomiast start transmisji w Super Polsacie o godzinie 20:00.

KARTA WALK BABILON MMA 50:

KARTA GŁÓWNA (walki zawodowe)



Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze lekkiej (do 70 kg):



5 x 5 min – Krzysztof Mendlewski (7-3) vs Filip Lamparski (8-3)



Co-main event w wadze ciężkiej (do 120 kg):



3 x 5 min – Szymon Kołecki (10-1) vs Oli „The Spartan” Thompson (23-16)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):



3 x 5 min – Adam Kowalski (15-7-1) vs Marcin „Bane” Łazarz (15-10)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):



3 x 5 min – Denis Labryga (1-0) vs Karol Frąckowiak (debiut)



Walka K1 w limicie do 68 kg:



3 x 3 min – Adrian Gunia (3-0) vs Mert „The Lion” Aslan (4-0)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):



3 x 5 min – Michał Rudzki (1-2) vs Maciej Gradecki (2-3)



Walka K1 w limicie do 71 kg:



3 x 3 min – Marcel Piersa (debiut) vs Eliasz Cholajda (debiut)



KARTA WSTĘPNA (walki semi-pro)



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):



3 x 3 min – Hubert Iracki vs Maks Karkula



Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):



3 x 3 min – Erik Rushanyan vs Stanislau Karpets



Walka w wadze muszej (do 57 kg):



3 x 3 min – Daria Brzozowska vs Julia Ratajczak