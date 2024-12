To będzie prawdziwy hit Tauron Ligi! W 11. kolejce naprzeciwko siebie staną zespoły PGE Grot Budowlani Łódź i ŁKS Commercecon Łódź. Kto sięgnie po zwycięstwo w derbach Łodzi? Transmisja meczu PGE Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go.

Nadchodzące spotkanie zapowiada się bardzo emocjonująco nie tylko przez aspekt derbowy, ale również przez obecną sytuację w tabeli Tauron Ligi. Warto bowiem przypomnieć, że teraz pierwsze miejsce na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce zajmuje zespół PGE Grot Budowlani Łódź z 25 punktami na koncie. Natomiast na drugiej pozycji plasuje się ŁKS Commercecon Łódź, który do tej pory uzbierał... również 25 "oczek".

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Fornal zaskoczył na lotnisku! "Kilka nieprzespanych nocy..." (WIDEO)

To oznacza, że zbliżające się starcie zadecyduje, kto będzie liderem Tauron Ligi. Jak przyznał trener PGE Grot Budowlanych Łódź Maciej Biernat, jego podopieczne zrobią wszystko, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

- Nastawienie jest bojowe. Na pewno zrobimy wszystko, by ten mecz wygrać. Wyciągniemy wnioski i poprawimy to, co było złe w meczu z Chemikiem. Wszystkie siły na pokład - powiedział szkoleniowiec, cytowany na stronię "budowlanilodz.pl".

Żadna z ekip na pewno łatwo nie odpuści tego spotkania, przez co można spodziewać się prawdziwych siatkarskich emocji. Można zatem powiedzieć, że w "Mikołajki" kibice Tauron Ligi otrzymają wspaniały prezent.

Transmisja meczu PGE Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.